El cumbiambero Christian Domínguez reveló que se hartó en sus intentos de reconciliación con Karla Tarazona, luego de varios meses en los que intentó reconquistarla sin éxito. En una reciente emisión del programa 'Préndete', el cantante confesó que está agotado de intentar ganarse la oportunidad de estar con la conductora, quien, según él, siempre lo rechaza.

Christian Domínguez protagoniza intercambio EN VIVO con Karla Tarazona

El miércoles 22 de enero, durante la emisión del programa, los conductores abordaron nuevamente el tema de las discusiones y los coqueteos entre ambos. Fue en ese momento que Christian Domínguez, visiblemente frustrado, expresó su malestar y dejó en claro su decisión de dar por terminados los esfuerzos para intentar reconquistar a Tarazona.

"Agotado estoy. Desde el mes de octubre, casi octubre, estoy atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo. Yo dije en televisión que iba a intentar ganar confianza, y ella me pone 'No, no', freno, freno", comentó el cantante, refiriéndose a sus intentos por acercarse a ella. Además, agregó que la situación se volvió aún más confusa cuando la conductora lo acusó de ser él quien la había "puesto en la zona de amigos".

Las palabras de Christian Domínguez fueron contundentes y reflejaron su frustración ante la falta de respuesta positiva por parte de Tarazona. En ese momento, Karla intervino para confrontarlo, preguntándole en tono de broma: "¿Qué eres entonces?". A lo que Christian respondió: "Estoy intentando ser algo más", lo que generó risas en el set del programa.

La situación entre los dos conductores ha sido tema de conversación en diversas ocasiones, pues a lo largo de los últimos meses se les ha visto involucrados en coqueteos y bromas a través de las cámaras del programa, lo que ha mantenido en vilo a sus seguidores. Sin embargo, a pesar de las señales de cercanía, parece que los intentos de Domínguez por acercarse a Tarazona finalmente no dieron frutos.