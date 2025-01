El cantante peruano Christian Domínguez se mostró visiblemente incómodo con los comentarios que realizó su expareja Karla Tarazona en medio de la promoción de un programa en Panamericana Televisión. Todo ocurrió cuando la conductora hizo una polémica broma, refiriéndose a él como “mi amigo fiel”. Esta frase desató una acalorada reacción del cumbiambero, quien confesó sentirse "agotado" por la situación.

El intercambio de palabras se dio EN VIVO, lo que captó la atención de los espectadores. “Estoy cansado del tema, agotado. Desde octubre estoy intentando acercarme, pero ella me pone frenos”, afirmó el también líder de la Gran Orquesta Internacional. La tensión entre ambos parece estar lejos de resolverse, pese a los intentos del cantante de mejorar su relación con Tarazona, con quien comparte un hijo.

¿Qué pasó entre Christian Domínguez y Karla Tarazona?

La situación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona se tensó durante una transmisión televisiva en la que ambos participaban. Todo comenzó cuando los presentadores del programa les plantearon una pregunta: “¿A quién le contarías tu secreto más íntimo?”. Karla, con un tono irónico, respondió que no confiaría en su expareja, calificándolo como “mi amigo fiel”.

Esta declaración no solo sorprendió a la audiencia, sino que provocó una inmediata reacción de Domínguez. "Desde hace meses estoy intentando retomar algo, pero tú no quieres. Encima, dices que te he puesto en la ‘zona de amigos’", respondió visiblemente molesto. El cantante también dejó en claro que está intentando construir una relación distinta con Tarazona, pero su actitud parece no ayudar a mejorar las cosas.

Por su parte, Karla Tarazona evitó darle mucha relevancia al reclamo del cantante. Cuando él le preguntó si lo consideraba su amigo, ella negó categóricamente, pero agregó: “Entonces, ¿qué eres?”. Las tensiones entre ambos se han vuelto un tema recurrente en el ámbito mediático desde hace unos días, lo que mantiene el interés del público en sus interacciones.