El próximo sábado 1 de febrero, el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco será el escenario de la esperada 'Noche del Rico Garci', un evento que combina música y fútbol. En esta ocasión, Christian Domínguez y La Gran Orquesta Internacional serán los encargados de amenizar la velada con su música, mientras que Pamela López asumirá el rol de animadora oficial del evento.

La 'Noche del Rico Garci' marcará la presentación oficial del Deportivo Garcilaso para la temporada 2024, con un espectáculo lleno de entretenimiento y un partido amistoso entre el equipo cusqueño y Always Ready de Bolivia. Este anuncio ha generado sorpresa entre los hinchas y seguidores de ambos artistas.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre Pamela López?

En declaraciones a Radio Panamericana, Christian Domínguez fue consultado sobre la participación de Pamela López como animadora del evento, algo que, según aseguró, desconocía previamente. Sin embargo, el cantante dejó claro que no tiene ningún problema con la presencia de López.

“Si va a ser la animadora del evento, no hay ningún problema. Yo no le quito el trabajo a nadie. Era de esperarse que pasara porque es sumamente mediático lo que ha sucedido… no tengo problema. Lo importante es que la gente de Cusco lo disfrute y que el equipo esté contento y también su gente”, comentó Domínguez, quien además agregó: “Estamos trabajando, yo creo que mientras que se trabaje, como tiene que hacerse, sin algo que no sea, como es en este caso, referente a la música, no hay ningún problema”.

¿Cuándo será la 'Noche del Rico Garci'?

El evento está programado para el sábado 1 de febrero y comenzará a las 5:00 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. Además del show musical de La Gran Orquesta Internacional y la animación de Pamela López, se disputará un partido entre Deportivo Garcilaso y el club boliviano Always Ready a las 6:30 p. m.

En redes sociales, el club anunció: “Música y fútbol en una noche inolvidable. ¡La Gran Orquesta Internacional y la animación de Pamela López te esperan para una noche única! Que ni la lluvia ni nada nos detenga”. Este evento promete ser un espectáculo emocionante tanto para los hinchas cusqueños como para los asistentes en general.