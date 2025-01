El cantante Christian Domínguez protagonizó un incómodo momento en el programa matutino 'Préndete', el pasado martes. Todo comenzó cuando el lunes anterior decidió abandonar furioso el set tras una discusión relacionada con comentarios sobre sus excompañeros de 'América hoy.' Según explicó Domínguez, no fue el tema lo que le molestó, sino la insistencia de sus compañeras, particularmente de Karla Tarazona, en cuestionarlo sobre el mismo asunto.

“La incomodidad no fue por el tema, sino porque me repreguntaban lo mismo. Yo dije que no quería opinar y aun así insistieron. Me pareció una provocación”, señaló el cumbiambero. Además, cuestionó el tono de Tarazona, quien, según él, hizo comentarios inapropiados al referirse a su reacción.

Christian Domínguez y Karla Tarazona se enfrentan en vivo

El cantante también mostró su molestia con Karla Tarazona, acusándola de haber hecho comentarios ofensivos sobre su retiro del set. “ Acá lo importante es que las cosas están claras, encima que me molestó eso, a mí dime lo que tú quieras, pero no me faltes el respeto (...) Tú no, Rocío ¿Quién me faltó el respeto? Karla. Cuando ya no me ve y se dio cuenta de que no estaba en el set, dijo 'su problema será', pero ella dijo 'acá no somos falderos de nadie y si se va, me importa tres pepinos'. Es una falta de respeto. Estás equivocada”, declaró en vivo.

Karla Tarazona, por su parte, se defendió alegando que esa es su manera de expresarse. “La gente que me conoce sabe que si no me gusta algo, soy frontal, una cosa es que te diga 'tres pepinos' y otra que te diga una lisura. Creo que tú me conoces más y mis 'tres pepinos' siempre lo he dicho. ¿Por qué no te puedo decir aquí?”, respondió la conductora.

Sin embargo, Christian Domínguez no dio su brazo a torcer y le exigió el mismo respeto que él le brinda. “Tú puedes decirle a todos lo que te dé la gana, yo no soy todos, puedes decir lisuras, pan con ajo. A mí, la persona me trata como yo la trato, no me hables con lisuras porque yo no lo hago, siempre he dicho, siempre te lo he dicho”, enfatizó, aumentando la tensión en el set.