Luego de que Deyvis Orosco prohibiera que su primo Bill Orosco interprete los temas de Néctar, la situación se ha revertido, ya que el joven cantante confesó que ya posee la autorización respectiva por parte de los compositores.

En noviembre de 2024, Deyvis Orosco tomó la decisión de enviar una carta notarial a su primo Bill Orosco, en la que le prohibió realizar interpretaciones públicas de las canciones del Grupo Néctar. Deyvis fundamentó su solicitud en su condición de titular de los derechos de autor de las composiciones de su padre, Johnny Orosco.

Bill Orosco tiene el visto bueno

En una reciente entrevista con el programa ‘Todo se filtra’, Bill Orosco confesó que ya puede interpretar los temas de Néctar, tras anunciar que cuenta con la autorización respectiva de los compositores de emblemáticas canciones como: ‘El arbolito’, ‘Pecadora’ y ‘Ojitos hechiceros’.

“Sí, sí (puedo cantar las canciones de Grupo Néctar). No hay ningún problema. Los compositores me han autorizado a cantar los temas y por ese lado no hay ningún problema. Igual, se vienen muchos temas nuevos. Ya estamos grabando el segundo álbum y se vienen muchos más”, declaró el joven músico.

Hace algunos meses, Bill Orosco reveló que su primo Deyvis Orosco le había impuesto una prohibición para interpretar las canciones del Grupo Néctar. No obstante, el cantante ha declarado recientemente que ha obtenido el permiso necesario para presentar estos temas en el escenario, a pesar de las restricciones impuestas por el ‘Bomboncito de la cumbia’.



“No hemos tenido contacto (con Deyvis) respecto a eso. Siguen avanzando los temas legales y todo eso. Gracias a Dios, la gente me está apoyando y ayudando. El público me sigue apoyando en el lugar donde vayamos”, añadió.

¿Cuándo le mandó la carta notarial?

El pasado 20 de noviembre, en el programa ‘Magaly TV, la firme’, se presentó una carta notarial enviada por Deyvis a su primo Bill Orosco, en la cual se establece de manera clara que él es el legítimo titular de las obras musicales que pertenecieron a su padre. Esta revelación busca aclarar cualquier duda sobre la propiedad de dichas composiciones.

“Que mi persona es miembro de la Asociación Peruana de Autores y Compositores – APDAYC; además, por derecho sucesorio, es titular de las obras autorales de mi Sr. padre, don Johnny Carlos Orosco Torres, debidamente inscrito en APDAYC”, decía el documento.