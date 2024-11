En un reciente episodio del programa 'Ouke', el joven cantante Bill Orosco, primo de Deyvis Orosco, se pronunció sobre la polémica que enfrenta con el líder del grupo Néctar. La controversia surgió luego de que Deyvis le prohibiera no solo interpretar las canciones compuestas por Johnny Orosco, su padre y fundador del icónico grupo de cumbia, sino también utilizar su apellido paterno como parte de su nombre artístico.

Bill Orosco le responde a Deyvis Orosco por exigencia de cambio de nombre artístico

Durante su entrevista con Carlos Orosco, el intérprete fue cuestionado sobre la posibilidad de cambiar su nombre artístico para evitar mayores conflictos con su primo Deyvis Orosco. Su respuesta dejó en claro su posición firme ante las restricciones, descartando que vaya a ceder ante las exigencias del líder de Néctar.

Bill Orosco explicó que su decisión de portar el apellido materno no solo responde a un tema de identidad, sino también a un profundo respeto y gratitud hacia su madre, quien lo crio sola junto a sus hermanos. “Siempre he dicho por qué uso el apellido materno. Llevo este apellido por mi madre, por todo lo que ha hecho. Mi madre ha sido una madre soltera con tres hijos hombres, trabajando día, tarde y noche para que nunca nos falte un plato en la mesa”, expresó con emoción.

Bill Orosco también aprovechó el espacio para reafirmar su orgullo por llevar el apellido Orosco, defendiendo que no busca apropiarse de un legado ajeno. “Mis tíos han llevado este apellido con honor, y estoy muy orgulloso de ello. No me estoy catalogando como algo que no soy. Yo tengo el apellido Orosco, y si mi madre tuviera otro apellido, me lo pondría con el mismo orgullo”, aseguró.