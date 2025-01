Luigui Carbajal no cree en la palabra de Ricky Trevitazo. Foto: Latina/difusión

Luigui Carbajal no cree en la palabra de Ricky Trevitazo. Foto: Latina/difusión

Después de que Roly Ortiz revelara que se está organizando un evento benéfico para ayudar a Ricky Trevitazo con su lesión en la columna, el cantante Luigui Carbajal descalificó este evento, tildándolo de “publicidad barata”. Esta declaración ha generado controversia en el ámbito artístico, en medio de la polémica que atraviesa Skándalo.

Hace semanas, se reveló que el costo total de la operación y el proceso de rehabilitación se estima en 50.000 soles. Con el objetivo de recaudar los fondos necesarios, Roly Ortiz, fundador de Skándalo, dio a conocer la realización de un evento benéfico. Sin embargo, Luigui Carbajal no creería en sus excompañeros de Skándalo.

¿No cree en la palabra de Ricky Trevitazo?

El anuncio del concierto ha suscitado un intenso debate. Luigui Carbajal, quien fue parte de Skándalo y mantuvo una amistad de más de veinte años con Ricky Trevitazo, manifestó sus reservas respecto a la seriedad de la lesión que afecta a su excompañero. En entrevista con el diario Trome, puso en duda la lesión de su excompañero.

“Es una publicidad barata, antigua, baja, mala, que le podría salir muy caro porque salud es salud. Solo sé que he visto videos del fin de semana en un concierto haciendo el baile del helicóptero y todo”, detalló al respecto.

Hasta ahora, Roly Ortiz y Ricky Trevitazo no han emitido comentarios sobre la situación, lo que ha llevado a la expectativa de que se pronuncien para aclarar el asunto. Las afirmaciones de Luigui Carbajal podrían dar lugar a un nuevo conflicto entre los dos.

Roly Ortiz acusó a Luigui Carbajal de traicionar a Ricky Trevitazo. Foto: difusión

Ricky Trevitazo sobre su lesión

Hace unos meses, Ricky Trevitazo brindó detalles de su estado de salud, señalando que necesita una operación con urgencia por el problema en su columna. En esa oportunidad, dio a conocer que dicha intervención sería debido a una desviación de tres vértebras en su columna vertebral.

“Cuando tenía 11 años, me caí de un árbol de casi dos pisos de altura y se me desviaron tres vértebras. Con mis viajes, presentaciones y bailes se ha ido acumulando la lesión, y me está pasando factura; así que estoy viendo la posibilidad de operarme”, comentó el músico.