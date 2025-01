Roly Ortiz, fundador de la exitosa banda Skándalo, dejó a todos sorprendidos al subir al escenario en la última presentación de la agrupación, donde compartió micrófono con Ricky Trevitazzo, Luisito Sánchez y Kevin del Águila, quien reemplazó a Luigui Carbajal. Este evento se llevó a cabo durante su concierto siendo teloneros del grupo Axe Bahía.

En su intervención, Ortiz, quien mencionó haber compuesto la popular canción 'Colegiala' hace 35 años, se mostró nostálgico y comprometido con el público. Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue su discurso posterior, donde aprovechó para lanzar fuertes acusaciones contra Luigui Carbajal. Ortiz aseguró que el excantante de Skándalo, quien no estuvo presente en el evento, habría cobrado los adelantos por las últimas presentaciones del grupo y se niega a devolver el dinero a los empresarios afectados.

Las acusaciones de Roly Ortiz hacia Luigui Carbajal

Roly Ortiz no dudó en recalcar las tensiones con Luigui Carbajal luego de su aparición en el escenario. Según Ortiz, Carbajal no solo aceptó contratos de conciertos sin cumplir con los acuerdos, sino que también se negó a devolver los adelantos que ya había cobrado. "Luigui había aceptado estos contratos con Skándalo, como de 15 fechas, ya había cobrado un dinero. A varios empresarios ya no les quiere devolver los adelantos, no quiere devolver y ahora está diciendo: 'No, ahora voy a llevar a mi orquesta Los Carbajal'", afirmó Ortiz.

Además, Ortiz se refirió al trato realizado por Carbajal para el concierto de aniversario de la banda, aclarando que el acuerdo fue directamente con él: "Para el concierto de aniversario de Skándalo, el trato lo hizo con él no con un tercero: 'Él vino a buscarme'". A pesar de la relación deteriorada por cuestiones económicas, Roly expresó que no le guarda rencor a Luigui Carbajal y mostró apertura a trabajar nuevamente con él: "Sé que su esposa está embarazada, entiendo que tiene necesidades de ganar un dinero. Todos cometemos errores, si estaría dispuesto a trabajar con él, no le guardo ningún rencor".