El conocido cantante y exintegrante de Skándalo, Luigui Carbajal, declaró públicamente su intención de ayudar a su excompañero Ricky Trevitazo a cubrir los gastos de una operación en la columna que necesita, a pesar de los conflictos que los separaron. Carbajal aseguró que, aunque su amistad terminó en medio de desacuerdos y acusaciones, mantiene su compromiso de respaldarlo en los momentos difíciles.

"(¿Lo apoyarías económicamente por tu parte?) Sí, lo haría, no tengo ningún inconveniente", reveló Luigui Carbajal, reafirmando así su cariño por Ricky Trevitazo, quien fue su amigo por más de 20 años.

Luigui Carbajal brindará ayuda a Ricky Trevitazo

En declaraciones a 'América espectáculos', Luigui Carbajal explicó cómo nació la iniciativa del evento que buscaba recaudar fondos para la operación de columna de Ricky Trevitazo. "Cuando una persona te quiere te anda fregando 'que cuídate, que no hagas esto' (...) 'Te tengo cariño no quiero que te andas enfermando. No fumes, no hagas esto, lo grababa y le mandaba a su esposa (...) Yo le dije 'Ricky hay que hacer un evento, el año pasado, los ingresos son para ti, puedes recibir una buena cantidad y operarte", expresó.

Carbajal también respondió a las acusaciones sobre una supuesta distribución injusta del dinero recaudado. Según explicó, el contrato ya estaba acordado desde meses atrás y no existió irregularidad alguna. “Los dos estábamos al tanto, pero no siempre se firmaba un contrato porque hay gente que te dice: confío en ti y ya toma, te depositaban. Siempre las cuentas han estado en mi teléfono”, manifestó Luigui.

A pesar de las diferencias surgidas durante su participación en el programa 'El gran chef: famosos', donde se enfrentaron por temas relacionados con el evento, Carbajal dejó en claro que no permitirá que las disputas personales interfieran con su deseo de ayudar a Trevitazo. “Si me invitan nuevamente a un evento para apoyarlo, iré con gusto. Si no, igual lo apoyaré por mi cuenta”, añadió.