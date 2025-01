Roly Ortiz, fundador de la popular agrupación Skándalo, se pronunció recientemente sobre las declaraciones de Luigui Carbajal, quien aseguró que demandará al productor por haberlo acusado de estafar a Ricky Trevitazo con dinero. En una entrevista para un medio local, el conocido productor musical negó que la acusación fuera infundada y aclaró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación legal al respecto.

Roly Ortiz advierte con demanda penal contra Luigui Carbajal

La controversia surgió luego de que Roly Ortiz mencionara públicamente que Luigui Carbajal había aprovechado su posición para apropiarse de canciones sin el debido consentimiento. Según Ortiz, esta situación ha perdurado durante años y ha afectado los derechos de autor de sus composiciones, lo que lo llevó a tomar la decisión de presentar una demanda penal contra el conocido intérprete por el uso indebido de su trabajo.

"Todavía no me ha llegado ninguna demanda, así que cuando llegue la analizaré con mi abogado. Así como él dice que me demandará, entonces también le pondré su demanda penal por utilizar mis canciones durante varios años y sin autorización", expresó Roly Ortiz a Trome, quien no dudó en dejar claro que estaba dispuesto a llevar este conflicto a los tribunales, en caso de que se materialice la demanda de Carbajal.

Por otro lado, el fundador de Skándalo aprovechó la ocasión para anunciar que, a pesar de las tensiones legales, la agrupación sigue adelante con sus proyectos. "Hoy lanzamos a la nueva delantera de Skándalo, que contará con los talentos de Luisito Sánchez, Ricky Trevitazo, Giovanni Kral y Kevin del Águila. Estamos muy emocionados con este nuevo comienzo y con lo que viene para la banda", comentó Ortiz.