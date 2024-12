El escándalo entre Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo no tiene cuando acabar. Foto: Composición LR/YouTube/ Instagram

Roly Ortiz se encuentra en medio de la polémica tras el inesperado rompimiento entre Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo, quienes, tras más de 20 años de amistad, decidieron poner fin a Skándalo. La noticia impactó a sus seguidores, dejando en el aire una pregunta inevitable: ¿qué motivó este distanciamiento definitivo?

A raíz de ello, el fundador de Skándalo aseguró que el verdadero motivo detrás del conflicto entre ambos músicos sería por temas económicos. Según su versión, la disputa surgió durante la organización del concierto por los 25 años del grupo, centrada en el manejo de las ganancias. Ortiz no se guardó nada y acusó a Luigui Carbajal de ser un “lobo con piel de oveja” que habría tomado el control del dinero del mítico grupo de techno cumbia.

Roly Ortiz explica la maniobra de Luigui Carbajal para engañar a Ricky

Roly Ortiz reveló detalles inéditos sobre la celebración del aniversario de Skándalo el 29 de noviembre. Según su versión, Luigui había establecido un presupuesto y una cantidad específica para cada miembro, pero al finalizar el evento, los integrantes descubrieron que lo acordado no se cumplió, lo que causó sorpresa entre ellos al conocer información adicional. “Faltando tres semanas para el evento (del aniversario de Skándalo), nos enteramos de que él (Luigui) no iba a ganar eso (iba a ganar más). Por ejemplo, si nos dijo que iba a ganar 5 soles, no era así, sino que eran 40 soles. Además, también nos enteramos de otra cosa”, le reveló a Trome.

El productor también aseguró que recibiría una compensación económica por cada actuación de Skándalo, en calidad de fundador del grupo y por poseer derechos sobre algunas de sus canciones. “Luigui se comprometió en darme 400 soles por cada presentación de Skándalo porque me dijo que cobraban entre 5 mil o 6 mil por show. Le pregunté a Ricky si era verdad y me dijo que sí”, contó, sin embargo, según Roly, las cosas no fueron así.

Tanto él como Ricky Trevitazo descubrieron que las negociaciones de Luigui Carbajal involucraban cifras que incluso podrían triplicar lo que él decía recibir en un inicio. Roly afirmó que Ricky había sido víctima de engaños no solo en una ocasión, sino a lo largo de dos años de colaboración con Skándalo. “Averiguamos que él le decía a los promotores que cobraba 15 mil. Ricky estuvo muy indignado cuando se enteró porque Luigui lo había engañado durante dos años diciéndole que solo cobraba 5 mil por show”, le contó Roly a Trome.

Luigui Carbajal, Roly Ortiz y Ricky Trevitazo. Foto: Instagram.

¿Qué dijo Roly sobre la denuncia de Luigui por sus declaraciones?

Estas recientes declaraciones de Roly Ortiz, junto con otras emitidas en el programa Todo se Filtra, no fueron bien recibidas por Luigui Carbajal, quien aseguró que tomaría acciones legales contra el productor. Ante esto, el creador de Skándalo se reafirmó en decir que el cantante “es un lobo vestido de oveja”.

“Ha dicho que me va a demandar porque no quería que la gente se entere de lo que ha pasado, ahí se ve su caradura moral. Siempre se pinta como buena gente, pero es un lobo vestido de oveja. Con todo el mundo se pinta como el buenito”, sentenció.