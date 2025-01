Yiddá Eslava, conocida actriz y exchica reality, sorprendió a sus seguidores al compartir una dolorosa actualización en sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram, la expareja de Julián Zucchi reveló que sufrió un accidente en el set de grabación de una película, que le causó una lesión en el párpado derecho. La noticia generó preocupación entre sus fans, quienes rápidamente se hicieron eco de la situación.

Acompañada de un mensaje de disculpas, Yiddá Eslava explicó que, debido a la magnitud de su herida, no podrá realizar su show programado para el día siguiente. “Lamentablemente, acabo de tener un accidente en pleno rodaje y no voy a poder hacer show mañana. Espero estar mejor para grabar, pero no creo que pueda hacer show. Lo siento mucho”, escribió la actriz. Además, aclaró que estaba haciendo todo lo posible por recuperarse y sugirió que las personas que ya habían comprado entradas pudieran asistir a la función del martes siguiente.

Un accidente inesperado durante el rodaje

El incidente ocurrió mientras Yiddá grababa una escena para una película de terror, un género que, irónicamente, según ella, podría haber sido propicio para su situación, ya que la herida en su rostro podría haber pasado desapercibida en ese contexto. Sin embargo, la actriz manifestó que, a pesar de poder grabar, la lesión le impide realizar su espectáculo en vivo.

Horas después, compartió una nueva historia donde mostró cómo el lugar de la lesión en su párpado derecho se inflamó considerablemente, lo que dificultó aún más su participación en el show. “Me acabo de enterar de que el párpado se inflama muchísimo”, agregó, generando más inquietud entre sus seguidores.

Reprogramación del show de Yiddá Eslava

Consciente del impacto que esta noticia podría causar en sus seguidores, Yiddá Eslava confirmó que hará todo lo posible por cumplir con sus compromisos. No obstante, pidió comprensión y anunció que las personas que ya habían adquirido entradas para la función deberán reprogramarlas para el martes siguiente o solicitar la devolución de su dinero. La actriz dejó claro que se mantendría informada a sus fans sobre el progreso de su recuperación, y que en caso de ser necesario, se sometería a una intervención médica para reparar los daños.