A través de sus redes sociales, Yiddá Eslava anunció que llegó a un acuerdo con la emprendedora Karla Álvarez, quien la acusó hace unos días de no haber cumplido con una publicidad de unos productos que le brindó en 2024. “Tuvimos una larga charla por teléfono. Nosotras hemos quedado conformes”, señaló la actriz en su comunicado.

Hace unos días, Karla Álvarez, una madre emprendedora, compartió su descontento tras una experiencia fallida con la actriz Yiddá Eslava. En mayo de 2024, Álvarez ofreció un canje que consistía en productos de su marca de postres ‘ChokoMarce’ a cambio de promoción en las redes sociales de Eslava. Sin embargo, el acuerdo no se concretó, lo que dejó a la emprendedora con sentimientos de frustración y desilusión.

El comunicado de Yiddá Eslava

Nuevamente, Yiddá Eslava se pronunció en sus historias de Instagram para comunicar a sus seguidores que limó asperezas con la mamá emprendedora que la denunció hace unos días por no haberle cumplido una publicidad de sus productos.

“ChokoMarce y yo ayer tuvimos una larga charla por teléfono, y nos explicamos lo que de ambas partes habíamos sentido y pasado. Nosotras hemos quedado conformes y tranquilas. Ella es una mamá emprendedora y está recibiendo, al igual que yo, muchos comentarios desagradables. Más allá del video y de mi retraso en la publicación, creo que si ambas ya hablamos y quedamos súper bien, dejemos el tema ahí”, señaló al inicio.

No obstante, en medio de toda esta polémica que se generó, Yiddá Eslava lamentó que algunas personas hayan insultado a la mamá emprendedora y a su menor hijo.

“Ahora se están metiendo con su pequeño y eso no tiene justificación alguna y lo rechazo completamente. Este tipo de temas trascienden a las familias. Ella y yo, al final, tenemos muchas cosas en común. Somos mamás solteras, emprendedoras y tenemos un hijo con TEA; no es fácil, se los aseguro”, añadió muy indignada.

Yiddá Eslava niega que no haya querido ayudar

Por otro lado, Yiddá Eslava afirmó que en ningún momento se opuso a admitir sus equivocaciones, resaltando que llegó a ofrecer disculpas a la madre a través de una llamada telefónica.

“Se dice que yo no quiero reconocer mis errores y es completamente falso. Yo acepto que me equivoqué al aceptar tantas mamás emprendedoras. Yo acepto que no se publicó a tiempo y fue un error, a pesar de que se había realizado el video. Me he disculpado con ella por teléfono; me hubiese encantado que fuera en persona, pero no se dio. Me duele que nadie tome en cuenta que siempre fue con la mejor intención y que sí se ayudó a 35 mamás emprendedoras”, concluyó la actriz.