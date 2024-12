Julián Zucchi, actor argentino, ha utilizado sus redes sociales para manifestar su profundo pesar y frustración debido a que su expareja, Yiddá Eslava, le está impidiendo ver a sus dos hijos, debido a la fuerte discusión que protagonizaron ambos hace unos días. A través de su canal de difusión en Instagram, Zucchi compartió su doloroso testimonio, expresando que se siente devastado por no poder estar cerca de sus pequeños.

"Hoy es un día triste, no sé cómo hacer para aceptar no poder ver ni escuchar la voz de mis hijos, aunque sea por una llamada. Tengo el corazón roto", escribió el actor, quien inmediatamente recibió apoyo de sus seguidores.

Julián Zucchi acusa a Yiddá Eslava de no dejarlo ver a sus hijos

Julián Zucchi también aprovechó la oportunidad para responder a algunos mensajes de apoyo, brindando más detalles sobre la complicada situación que enfrenta. Según sus declaraciones, sus hijos no salen de casa y no asisten a sus terapias, además de que no recibe respuesta a sus llamadas ni mensajes. "Están retenidos en la casa y no los sacan ni a las terapias, no me responden, los tienen encerrados. No me abren ni me responden el teléfono", añadió el actor, visiblemente afectado por la falta de contacto con sus hijos.

A pesar de las recomendaciones de algunos de sus seguidores, Julián Zucchi ha decidido no denunciar a Yiddá Eslava por maltrato psicológico, tanto hacia él como hacia sus hijos. "¿Y eso va a lograr calmarla? Creo que por el camino que veníamos ya quedó demostrado que no vamos a llegar a ningún buen puerto", respondió Zucchi, dejando claro que considera que una denuncia no resolvería la situación actual.