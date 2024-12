Yiddá Eslava y Julián Zucchi han desatado una nueva controversia mediática. La actriz peruana compartió en vivo, a través del programa 'América hoy', los mensajes de texto que recibió de su expareja, Julián Zucchi, donde el actor argentino la insulta y la amenaza en medio de una acalorada discusión sobre sus hijos. Este nuevo capítulo se suma a las tensiones entre ambos, que se avivaron tras una pelea en plena vía pública, frente a sus pequeños, antes de un viaje a Ica.

En los chats, Zucchi acusa a Yiddá Eslava de impedirle pasar tiempo con sus hijos. A través de varios mensajes, le reclama que no le permitió compartir con los niños el pasado 6 de diciembre y la tilda de "desquiciada" y "loca". La actriz, por su parte, defendió su postura, mostrando pruebas de los insultos y subrayando que su objetivo era proteger el bienestar de sus hijos. El actor, además, amenazó a Eslava con exponer la situación en las redes sociales.

¿Qué decían los chats de Julián Zucchi y Yiddá Eslava?

En los mensajes revelados por Yiddá Eslava, Julián Zucchi se muestra claramente molesto por las decisiones de su expareja en relación a la crianza de sus hijos. "No tienes escrúpulos. Lo único que me pedís es seguir controlando mi vida, loca", fue una de las duras respuestas de Zucchi. A pesar de sus críticas, Eslava respondió con firmeza, recordándole que sus hijos no son "cosas" y defendiendo su derecho como madre de tomar decisiones sobre ellos.

"Soy su padre y voy a defenderlos hasta el final de una mujer desquiciada", escribió Zucchi en un mensaje, lo que subraya el nivel de tensión y conflicto que existe entre ambos. La revelación de estos mensajes ha generado opiniones divididas, pero ha dejado en claro el difícil momento que atraviesan ambos padres en su relación postruptura.