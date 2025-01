Yiddá Eslava, conocida actriz y exchica reality, se enfrenta a una grave acusación que ha captado la atención de sus seguidores y la opinión pública. La denuncia proviene de Karla Álvarez, una madre emprendedora que, desesperada por ayudar a su hijo enfermo, se acercó a la actriz en busca de apoyo. En mayo de 2024, ambas acordaron un canje: productos de la marca de postres 'ChokoMarce' a cambio de visibilidad en las redes sociales de Eslava. Sin embargo, el compromiso nunca se cumplió, dejando a Álvarez frustrada y decepcionada.

La emprendedora, quien luchaba por obtener recursos para el tratamiento de su hijo, entregó los productos con la esperanza de que el apoyo de la influencer ayudara a su negocio. A pesar de sus esfuerzos por contactar a la expareja de Julián Zucchi, no recibió la ayuda prometida. Este incumplimiento ha generado interrogantes sobre la ética de la influencer y el impacto que su comportamiento puede tener en los emprendedores que confían en ella.

Las respuestas de Yiddá Eslava y la decepción de Karla Álvarez

Karla Álvarez no tardó en compartir su experiencia, relatando cómo, después de meses de espera, sus intentos de obtener respuestas claras de Yiddá Eslava fueron en vano. La emprendedora explicó que, después de enviarle los productos, no obtuvo ninguna publicación en sus redes, a pesar de haberle enviado varias comunicaciones. "Me decía 'lo voy a verificar'. En octubre le volvía escribir y me dijo lo mismo, que 'ahora estoy en un programa del canal 4, no me he dado cuenta por qué no estoy cargo de las redes, pero sí lo he grabado'. Tú puedes grabar el video, pero otra cosa es que lo publiques", expresó Álvarez.

Al sentirse ignorada, Karla decidió hacer pública su denuncia, no solo para expresar su decepción, sino también para advertir a otras emprendedoras que podrían caer en la misma situación con Yiddá Eslava. "Cuántas mamás confiarán en ella y les pasará lo mismo, pero se quedan calladas", finalizó. Con esta declaración, Álvarez resalta la importancia de la honestidad y la responsabilidad de los influencers al tratar con emprendedores que buscan de su apoyo para poder salir adelante.