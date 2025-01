La exintegrante de ‘Combate’’, Yiddá Eslava, ha dejado atrás sus recientes controversias públicas con su exnovio Julián Zucchi. Asimismo, tras ofrecer disculpas públicas a una emprendedora que la acusó de incumplimiento, la actriz peruana sorprendió a sus seguidores al realizarse un radical cambio de imagen a sus 41 años.

A través de su cuenta de Instagram, Eslava compartió un emotivo video que documenta su transformación, donde se muestra inicialmente con una postura encorvada y su antiguo look, para luego deslumbrar con su renovada apariencia mientras modela con confianza.

Yiddá Eslava mostró su nuevo rostro a sus seguidores

Yidda Eslava sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que se sometió a dos procedimientos estéticos. La influencer, al anticiparse a la posible reacción del público y la prensa, optó por compartir su experiencia de manera abierta, asegurando que es la primera vez que se realiza este tipo de intervenciones. “Se dan cuenta, me he aumentado el labio. Parecen 2 pedazos de jamones, pero están muy lindos. Es para el personaje (interpretará a Camila en una producción este 2025) porque necesitaba cambiar”, acotó.

Asimismo, durante la intervención médica, la actriz decidió rejuvenecer su rostro, específicamente las líneas de expresión. “Por primera vez en mi existencia, me he puesto baby bótox. Me he aplicado un poco, ya que como actriz necesito poder gesticular. Sin embargo, aún no se nota, dicen que en dos días se verá el efecto”. La protagonista de ‘Sí, Mi Amor’ explicó que comparte esta información con el fin de prevenir rumores o especulaciones sobre su apariencia física.

“Como ustedes saben, yo soy bien sincera, por eso a mí me gusta decir lo que me he hecho, porque después me sacan teorías conspirativas, que me pinté los ojos, que me arranqué las cejas. Yo prefiero decir todo lo que me he hecho”, sentenció. También señaló que en breve se someterá a un retoque en su dentadura. “Con esto termino la ‘tuneada’, ahí quedamos. Bienvenido 2025”, indicó con su característico sentido del humor.

Yidda Eslava luce nuevo color de cabello

La expareja de Julián Zucchi optó por un cambio de imagen que va más allá de los retoques faciales que contamos líneas arriba. En su nueva apariencia, destaca su cabello, que ha pasado de ser corto y castaño oscuro a una larga melena pelirroja.

“Comadres, el color es hermoso y lo más loco es que no es tinte en toda la cabeza, son mechitas, mi color natural se mimetiza. No me han decolorado, me han hecho tinte sobre mi cabello”, explicó en sus redes sociales.