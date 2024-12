El conflicto mediático entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava escribe un nuevo capítulo. Pese a que hace unos días ambos pidieron disculpas públicas y prometieron no volver a hablar sobre la fuerte polémica en la que se vieron envueltos, esta vez, fue la exchica reality quien salió al frente y mediante su cuenta oficial de Instagram, publicó un extenso video en el cual desmintió a su expareja de todas las acusaciones vertidas en su contra.

"Aquí no se habla mal de nadie, se trata de hablar con la verdad", indicó Eslava, quien mostró vouchers, depósitos y hasta un mandato judicial en contra de su expareja. Explico los detalles de la pensión alimenticia de mis hijos, la división de bienes y la extorsión que he sufrido", añadió la exintegrante de 'Combate'.

Yiddá Eslava responde fuerte a Julián Zucchi tras acusaciones en su contra

Julián Zucci sorprendió hace unos días al revelar que Yiddá Eslava le exigiría S/ 20.000 soles por cada uno de sus hijos. "Ella dice que nuestros hijos gastan S/ 40.000 al mes. Un niño de 4 y de 8 años", indicó. Ante esta grave acusación, la influencer salió a responder con todo mediante un extenso video en su cuenta de Instagram.

"Todo el tiempo se solicitó una pensión de S/ 10.000 soles para mis dos hijos que comprenden los conceptos, única y exclusivamente, para atender educación y terapias, porque el resto de los gastos, que comprenden alimentación, vivienda, salud, vestimenta y más, los asumo yo íntegramente, como lo he venido asumiendo desde la fecha que se anunció la separación en el mes de octubre de 2023", indicó Yiddá Eslava.

"Efectivamente, el padre de mis hijos (Julián Zucchi) ha cumplido (...) aportando una pensión voluntaria... a ver, si bien, varios meses no fue el monto acordado, teniendo yo que asumir el resto del dinero, por lo menos depositó algo, pero desde abril hasta septiembre de este año, no se realizó ni un depósito, ni un solo centavo. Y, a raíz de que por mandato judicial, a través de asignación anticipada de carácter temporal, el juez señaló como pensión S/ 5.000 a partir de septiembre y que se empezó a pagar recién en octubre", acotó visiblemente molesta.

Yiddá Eslava niega extorsión en contra de Julián Zucchi

En una reciente entrevista para 'Amor y fuego', Julián Zucchi acusó directamente a su expareja, Yiddá Eslava de extorsionarlo constantemente para poder ver a sus hijos. Incluso, aseguró que le dio una cantidad de dinero a la actriz peruana para poder viajar a Argentina con sus hijos. Sin embargo, esto también fue negado categóricamente por la escritora.

"Respecto al cheque de los USD 115.000 dólares, debo indicar que después de una larga batalla respecto a la división de bienes, me vi obligada a vender el 50% de mis acciones correspondientes a la vivienda donde antes funcionaba nuestra productora y tuve que usar ese dinero para pagar obligaciones que asumí sola y estaban pendientes. O sea, en conclusión, ese dinero es producto de una venta de la mitad de una vivienda que antes me pertenecía. No por un chantaje ni mucho menos un préstamo", mencionó Yiddá Eslava.

"Nuevamente, muchas gracias por prestarme atención y mil disculpas por hacer público esto, pero no tenía otra opción porque se está dañando mi imagen (...) Yo seguiré adelante trabajando durísimo, no solo por mí, sino por mis hijos. Muchas gracias", añadió.