Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, continúa siendo una de las figuras más comentadas en la farándula peruana. Recientemente, durante una entrevista con Karla Tarazona, sorprendió al revelar que estuvo a punto de lanzar un negocio de marcianos con un nombre bastante peculiar: 'Cuevita y sus chupes'. Su comentario generó risas en el set, pero también hizo referencia a un episodio polémico en su historia con el futbolista.

Este emprendimiento nació a raíz de los audios filtrados en octubre de 2024, en los que Christian Cueva sugería que Pamela vendiera marcianos para generar ingresos. Aunque la frase fue inicialmente una burla hacia ella, López tomó la situación con humor y quiso convertir la idea en una oportunidad de negocio.

Pamela López y el proceso detrás de su emprendimiento

Durante la entrevista, Karla Tarazona le preguntó si realmente había considerado poner en marcha este negocio, a lo que Pamela López confirmó que la idea estuvo bastante avanzada. “Si lo pensaba sacar”, reveló. Sin embargo, explicó que otros proyectos hicieron que el emprendimiento quedara en pausa. “Estaba ya en el proceso, pero entró otra cosa y lo dejé en standby”, detalló.

Pamela, quien ha diversificado sus actividades en los últimos meses, mencionó que su negocio estaba en una fase avanzada antes de decidir postergarlo. A pesar de ello, el tema sigue generando interés, ya que en varias ocasiones ha hecho referencias a los marcianos en sus redes sociales, lo que ha llevado a especulaciones sobre si retomará el proyecto en el futuro.

Pamela López dice que hermano de Christian Cueva quiso golpearla e insultarla

En otro momento de la entrevista, Pamela López se pronunció sobre lo ocurrido en el aeropuerto de Trujillo con los padres de Christian Cueva. No obstante, señaló que esta no es la primera vez que familiares del futbolista intentan agredirla. Según relató, el hermano del futbolista la insultó y quiso golpearla.

"Hace unos meses fui a Trujillo, coincidí con este hijo (de los padres de Christian Cueva) que me dedica el post. Él estaba tomando con sus amigos y pasé por su lado. Era inevitable, porque me iba a un box, y él me insulta, me menta la madre. Me quiso golpear, me insultó de pe a pu", expresó Pamela López.

Sumado a ello, Pamela López buscará defenderse de los ataques recibidos, tal y como hizo con los padres de Christian Cueva, a quien denunció por agresión verbal.