La conductora de ATV, Magaly Medina, presentó en su programa unos audios proporcionados por Pamela López. En ellos se escucha una conversación entre el futbolista Christian Cueva y la nana que apoya a López en la crianza de los tres hijos que tienen en común. En el diálogo, la nana le pide con urgencia al seleccionado nacional que envíe dinero porque los niños no tienen qué comer.

Esto provocó la molestia de Cueva, quien se excusó diciendo que no tenía dinero en ese momento y respondió a la trabajadora del hogar que su aún esposa tiene "dos brazos y dos piernas" y la instó a trabajar: "Que trabaje, que salga a vender marcianos, como yo lo hacía de pequeño", aseguró de mala manera.

Christian Cueva y sus polémicos audios

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, está desesperada, según reveló a Magaly Medina, debido a las deudas que tiene relacionadas con sus hijos, como el colegio, el salario de las nanas, los gastos diarios de las loncheras, el pago de talleres y la primera comunión de su hijo mayor. Asegura que el futbolista no le da ni un sol. Además, mencionó que no puede comunicarse con él porque la tiene bloqueada en todas sus redes sociales desde que anunció su separación en un comunicado.

Ante la negativa de Cueva de contribuir económicamente para la manutención de sus tres hijos, la nana de la familia tuvo que llamarlo y suplicarle que enviara dinero, ya que no había comida en casa. Lo que sorprendió fueron las declaraciones del futbolista, quien afirmó que no tenía efectivo en ese momento, pero que intentaría conseguirlo prestado para enviarles cuando pudiera.

Magaly Medina se quedó impactada tras escuchar las declaraciones de Cueva. Foto: ATV.

Cueva a la madre de sus hijos: "Que venda marcianos"

En otro momento de la conversación, Cueva se mostró incómodo ante las constantes peticiones de la nana, quien le repetía que sus hijos no tenían qué comer y que incluso le enviaría una lista de productos para que los niños pudieran alimentarse. Fue entonces cuando el futbolista se enfureció y arremetió contra Pamela López. “Tiene una madre que puede trabajar, que aprenda a trabajar, que venda marcianos, como yo lo hice en mi vida. Que dé la cara y venda”, afirmó Cueva.

Además, le dijo a la nana que, si sus hijos no tenían qué comer, que se los enviara para que estén con él. En ese momento, Magaly Medina recordó que Cueva no tiene una casa en Lima, y Pamela López comentó anteriormente que cuando el futbolista está con sus hijos, los lleva a la casa del dueño de la cebichería ‘Mi Barrunto’, donde la gente toma alcohol y hay música hasta altas horas de la noche, algo que ella no quiere para sus hijos.

Estos audios fueron grabados el 6 de septiembre de este año, y López recién anunció el 25 de ese mes que Cueva había entregado S/ 3,000 para la alimentación de sus hijos. Sin embargo, más de la mitad de ese dinero se destinó al tratamiento dental de los niños, y ella tuvo que pedirle prestado a su mamá.

Christian Cueva y su conversación con la nana que cuida a sus hijos. Foto: ATV.

Pamela Franco y Christian Cueva salen a comer juntos

La llegada a Lima desde Cusco de la cantante Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva fue registrada por las cámaras de 'Magaly TV, la firme' en la tarde del 2 de octubre. Posteriormente, ambos personajes, envueltos en rumores sobre una posible relación sentimental, fueron vistos caminando hacia la casa de la cantante tras abandonar el aeropuerto. Más tarde, se les observó juntos cenando en una famosa sanguchería de La Molina, lo que aumentó las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

Cuando los reporteros de 'Magaly TV, la firme' intentaron entrevistar a Pamela Franco y Christian Cueva, ambos decidieron no responder a las preguntas. Mientras que la cantante se retiró rápidamente sin hacer declaraciones, el futbolista adoptó una postura desafiante. Ante la insistencia de la prensa, respondió de manera brusca, expresando: "¿También quieres saber la vida de todos, hermano?", dejando en evidencia su incomodidad frente a las preguntas sobre su vida personal.

Cueva y Franco en la misma sanguchería. Foto: ATV.

Resumen: Pamela López revela que Christian Cueva no le da dinero para sus hijos