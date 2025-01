Pamela López, quien se encuentra en medio de un conflicto con la familia de Christian Cueva, compartió en sus redes sociales un mensaje contundente tras el altercado en el aeropuerto de Trujillo. La empresaria denunció haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de los padres del jugador, hecho que ya ha sido reportado ante las autoridades.

“Jamás voy a volver a permitir que alguien me humille, sea quien sea o tenga el poder que tenga. A las finales, cada quien vive en su mundo y sabe lo que es y lo que hace”, afirmó López en su cuenta de Instagram, dejando en claro su posición frente a la situación.

Pamela López se pronuncia sobre el altercado con la madre de Christian Cueva

El enfrentamiento ocurrió en el terminal aéreo de Trujillo mientras Pamela López esperaba su vuelo hacia Lima. En un video difundido por el programa ‘Amor y fuego’, se puede observar cómo la madre de Christian Cueva increpa a la madre de sus 3 hijos, acusándola de no permitirle ver a sus nietos ni a su hijo. “Eres mala, no nos dejas ver a nuestros nietos. Que escuche la gente, que eres mala, no nos dejas ver a nuestros nietos ni a mi hijo”, gritó la madre del jugador, visiblemente molesta.

"¿Resulta que ahora sí quieren saber de mis hijos? Por favor qué hipocresía total, cuando tengo que varios mensajes, donde era yo quien les pedía que vieran a los bebés, cuando era yo quien por poco y les rogaba que vinieran a fechas importantes. ¿Y resulta que ahora se llenaron de amor por ellos de un día para otro? Que se llama eso por Dios”, añadió Pamela López en un mensaje.

¿Qué se dijeron Pamela López y la madre de Christian Cueva?

Pamela López, visiblemente afectada, se defendió asegurando que era víctima de acoso y constantes tensiones con los padres del futbolista. “La señora me está acosando, es una grosera, tiene denuncias por violencia”, declaró la empresaria durante el incidente. Además, aprovechó sus redes sociales para exponer su versión de los hechos y responder a las críticas de la familia de su esposo.

El altercado escaló rápidamente, con acusaciones mútuas y calificativos ofensivos. La madre del futbolista llegó a tildar a Pamela López de “miserable” y “mala madre”, incluso involucrando a la madre de López en los insultos al llamarla “bruja”. Por su parte, el padre de Cueva grabó toda la escena con su teléfono móvil, lo que agregó tensión al momento.

Denuncia formal tras el altercado

Horas después del incidente, Pamela López confirmó que había presentado una denuncia formal en una comisaría de Lima contra la madre de Christian Cueva. En comunicación con el programa ‘Amor y fuego’, detalló que la denuncia incluye cargos por violencia física y psicológica. “No me siento bien, estoy temblando”, confesó durante su declaración, dejando en evidencia el impacto emocional que le causó el enfrentamiento.

Según fuentes cercanas, este no es el primer episodio de tensión entre Pamela López y los padres del futbolista. La relación entre ambas partes ha sido conflictiva desde hace tiempo, y este último altercado parece haber agravado la situación.