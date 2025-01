Tras el incidente que vivió en el aeropuerto de Trujillo, donde recibió insultos de parte de los padres de Christian Cueva, Pamela López le dijo a Karla Tarazona, en una entrevista para una radio local, que padeció un incidente en el que el hermano del futbolista, Marcial Cueva, intentó agredirla, además de lanzarle duros calificativos, en una reunión casual.

Pamela López dice que hermano de Christian Cueva quiso golpearla e insultarla

En una entrevista con Radio Panamericana, Pamela López se pronunció sobre lo ocurrido en el aeropuerto de Trujillo con los padres de Christian Cueva. No obstante, señaló que esta no es la primera vez que familiares del futbolista intentan agredirla. Según relató, el hermano del futbolista la insultó y quiso golpearla.

"Hace unos meses fui a Trujillo, coincidí con este hijo (de los padres de Christian Cueva) que me dedica el post. Él estaba tomando con sus amigos y pasé por su lado. Era inevitable, porque me iba a un box, y él me insulta, me menta la madre. Me quiso golpear, me insultó de pe a pu", expresó Pamela López.

Pero no solo eso, sino que la influencer aseguró que tiene pruebas que respaldan su testimonio. "Tengo testigos de ese episodio. No lo denuncié porque estaba cargada y ya no quería denunciar, pero ahora sí tengo que defenderme. Así como sucedió hoy, va a seguir sucediendo, y tengo que defenderme", afirmó.

Sumado a ello, Pamela López buscará defenderse de los ataques recibidos, tal y como hizo con los padres de Christian Cueva, a quien denunció por agresión verbal.

"Estoy sentando una denuncia por violencia psicológica y verbal. Estoy en la comisaría. Acabo de ser víctima de violencia verbal por parte de los abuelos de mis hijos. No me siento bien, estoy temblando, fue muy vergonzoso. La gente se amontonó y grabó, estoy mal. Me gritó cosas muy hirientes: llamó bruja a mi madre, dijo que yo le enseñé a tomar a Cueva", escribió López.