En una reciente entrevista, Karla Tarazona sorprendió al confirmar que Christian Domínguez sí estaría haciendo nuevos méritos para buscar la reconciliación, pues recibió un lujoso anillo por parte del cantante en su viaje a Panamá.

Mientras estuvieron en la Isla San Blas, Christian Domínguez sorprendió a Karla Tarazona al regalarle un lujoso anillo como ‘símbolo de su amor’, lo que habría encantado totalmente a la conductora de ‘Préndete’. Sin embargo, prefiere mantenerlo guardado para evitar perderlo o que se lo roben, según confesó.

¿Busca conquistar a Karla Tarazona?

A pesar de las numerosas infidelidades que ha protagonizado Christian Domínguez en el pasado, Karla Tarazona se encuentra considerando ofrecerle una segunda oportunidad, según han evidenciado en los últimos meses. Incluso, fuentes cercanas a ambos han señalado que los conductores habrían reavivado su romance en Panamá.

De acuerdo con la impactante revelación, Christian Domínguez le habría regalado un anillo lujoso a Karla Tarazona para jurarle su eterno amor durante su viaje a la Isla San Blas. A pesar de que aún no han confirmado su reconciliación, cada vez se muestran más unidos.

“(A ti te gustan las joyas y él lo sabe, así que me imagino que te habrá gustado lo que te obsequió...) Así es. Es hermoso (el anillo) y está guardado”, mencionó la conductora en entrevista con el diario Trome.

A pesar de que Karla Tarazona no quiso brindar detalles de la ‘rocaza’ que Christian Domínguez le entregó como símbolo de su amor, confesó que no lo usa por precaución. “(¿Por qué no lo usas?) Porque me lo pueden robar, ja, ja, ja”, sentenció.

Karla Tarazona y Christian Domínguez en Panamá. Foto: Instagram

¿Karla Tarazona le pidió a Christian Domínguez que se borre un tatuaje?

Por otro lado, Christian Domínguez se cubrió el tatuaje que se hizo cuando estaba con Pamela Fanco, que eran las fechas de su nacimiento de ambos y la de su relación. Incluso, Tarazona se pronunció rápidamente sobre este tema para aclarar si había solicitado al cumbiambero que eliminara la fecha de nacimiento de la madre de su última hija.

“No tengo por qué pedir. Si alguno quiere hacer algo, lo hace porque le nace, no porque se impone. Si se quiere hacer, que se haga de sus hijos, pero de los dos no”, sentenció Tarazona.