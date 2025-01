La cantante de cumbia Pamela Franco sorprendió con sus declaraciones sobre la reciente reconciliación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, luego de que la pareja disfrutara de unas románticas vacaciones. Franco no solo expresó buenos deseos para el padre de su hija, sino que también puso una condición importante para dar su aprobación a la conductora de 'Préndete'. Ante esto, Tarazona no dudó en responderle.

Karla Tarazona se pronuncia tras comentario de Pamela Franco sobre romance con Christian

En declaraciones al programa 'Amor y fuego', Pamela Franco se mostró tranquila y directa al referirse al romance entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. "Lo que pasa es que hay que ser francos en la vida y no ser hipócrita. Si es feliz, si no ha sido feliz conmigo, si no me quiere a mí, si está feliz con ella, cada uno tiene que estar en su lugar y punto", comentó la artista.

Aunque Pamela Franco deseó lo mejor para la pareja, también dejó en claro una condición clave para aceptar plenamente a Karla Tarazona como pareja de Christian Domínguez. Esta condición está relacionada con el bienestar de la hija que Franco comparte con el cumbiambero.

"Yo más bien agradecería a la persona que está con él si quiere a mi hija... si quieren a mi hija me tienen ganada a mí", señaló Franco, mostrando que su prioridad es el bienestar de su pequeña.

Al ser consultada sobre los comentarios de Pamela Franco, Karla Tarazona aseguró no estar al tanto de sus declaraciones, pero respondió con calma y buenos deseos. En una entrevista para Expreso, la locutora de radio señaló: "Bueno, la verdad que no estaba al tanto de lo que dijo la señora. En todo caso, realmente, no tengo nada que opinar, solo desearle que les vaya bien a todos. Yo me mantengo alejada, vivo mi mundo, mi vida. No deseo polémicas con nadie, cada uno con su vida y todos felices", añadió.