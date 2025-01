Ante las cámaras de ‘Amor y fuego’, Christian Domínguez señaló que su viaje con Karla Tarazona a Panamá salió muy bien, aunque resaltó que aún sigue siendo su amigo y solo llevan una relación de padres. Por su parte, la presentadora dejó entrever que, para una posible reconciliación entre ellos, el cantante debe seguir haciendo más méritos.

Los presentadores de ‘Préndete’ desmintieron cualquier rumor sobre una relación amorosa entre ellos. A pesar de haber sido vistos disfrutando de unas vacaciones juntos en Panamá, ambos insistieron en que su conexión no trasciende lo profesional.

Christian Domínguez sobre el viaje a Cancún

Tras su regreso de Panamá, Karla Tarazona y Christian Domínguez fueron abordados por las cámaras de ‘Amor y fuego’ a la salida del aeropuerto Jorge Chávez. El reportero le consultó inicialmente al cantante: “¿Qué tal la luna de miel?”, a lo que él respondió muy nervioso con un simple: “¿Qué?”.

Segundos después, Christian Domínguez resaltó que disfrutó del viaje a Panamá con Karla Tarazona, aunque detalló que aún no oficializan su relación. “Bien, todo salió muy bonito, todo tranquilo. Las únicas del año. No, fue un viaje bonito entre ‘patas’”, señaló el cumbiambero en medio de rumores sobre su verdadero vínculo.

A pesar de que Karla Tarazona compartió en una de sus historias de Instagram que Christian Domínguez la estaba persuadiendo para regresar, pero el cantante desmintió esta afirmación.

“Ahí vamos a ver más adelante, todavía (no la convenzo). Estamos felices, sí. Han dicho que le he pedido la mano por una foto en la que salgo yo arrodillado, pero estaba tratando de cargarla en mis hombros para una foto que todavía no subo. Y tuve que arrodillarme, pero no podía porque estábamos mojados”, añadió al respecto.

Karla Tarazona niega una reconciliación

Asimismo, Karla Tarazona fue consultada por un reportero del programa de espectáculos mientras estaba en la camioneta del cumbiambero. Luego de reírse a carcajadas ante la consulta sobre si Christian Domínguez había logrado persuadirla para retomar su relación durante su viaje, la conductora se detuvo, respiró hondo y contestó con un tono grave: “Ahí va”.

Por otro lado, Karla Tarazona aseguró que aún el cantante no hizo los méritos necesarios para que puedan retomar la relación. “No, todavía le falta. No solamente es en el viaje”, finalizó.