Christian Domínguez sorprendió a sus seguidores con un nuevo tatuaje en el pecho, que cubre un diseño que anteriormente había dedicado a Pamela Franco. En esa misma zona de su cuerpo, se había visto un tatuaje con las fechas de nacimiento de la cantante y el supuesto año en que comenzó su relación. Sin embargo, el cumbiambero negó rotundamente a ‘Todo se filtra’ que esas fechas fueran parte del diseño que ahora luce cubierto.

Christian Domínguez mostrí su nuevo tatuaje al reportero, mostrando con orgullo un "triángulo invertido". Ante la pregunta sobre qué se había tapado, el cantante respondió con un rotundo "Nada". Sin embargo, el reportero insistió: "¿No son las fechas de Pamela Franco?". Con algo de nerviosismo, Christian aclaró: "No, he protegido mis fechas". A pesar de las imágenes, el presentador de TV negó tajantemente que su nuevo tatuaje tuviera alguna relación con su expareja

¿Qué dijo Karla Tarazona al ver que Domínguez se borró el tatuaje de Pamela Franco?

La conductora de Préndete, Karla Tarazona, también mostró su nuevo tatuaje de mariposas y aprovechó la ocasión para dejar claro que nunca le pidió a Christian Domínguez que cubriera las fechas relacionadas con Pamela Franco. Aseguró con firmeza que no es de las personas que hacen solicitudes inmaduras como esa.

“Yo no tengo nada que pedir, quizás en otras épocas uno pide muchas cosas y cuando no se cumplen comienzan los problemas (...) Cuando uno quiere hacer algo, lo hace porque te nace del corazón, no porque alguien te dice o te impone”, sentenció Karla quien paso vacaciones al lado de Christian Domínguez.

Christian Domínguez deja en shock a Karla al revelarle que tiene un cuarto ‘hijo’

Christian Domínguez dejó a todos boquiabiertos durante su intervención en ‘Préndete’, al declarar en vivo que tiene un "cuarto hijo". La revelación causó asombro entre los presentes, incluida Karla Tarazona, quien no podía creer lo que escuchaba. Sin embargo, la sorpresa se disipó rápidamente cuando el cantante aclaró que no se trataba de un hijo biológico, sino de la pareja de su hija mayor, Camila, a quien considera un miembro más de su familia.

"Mi Camila está en la playa con su novio. Un besito para ti, mi amor, que la está pasando lindo. A toda la familia que está con ella, que la pasen bonito, a toda la familia de mi Thiago, porque tengo un hijo ahora, se llama Thiago, es que es el novio de mi hija", declaró el cantante con una sonrisa.