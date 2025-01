Pamela Franco, conocida cantante de cumbia, ha vuelto a captar la atención mediática con sus recientes declaraciones acerca de la relación entre su expareja Christian Domínguez y Karla Tarazona. La intérprete de 'Dile la verdad', respondió preguntas sobre esta nueva etapa en la vida de Domínguez, dejando en claro su postura frente al tema.

Actualmente, Pamela disfruta de un momento sentimental estable junto al futbolista Christian Cueva, lo que la ha llevado a enfocarse en su felicidad y la de su hija. Estas declaraciones surgieron luego de que fuera interceptada tras una cena especial con una amiga cercana, Vanesa Pumarica.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre la reconciliación de Karla Tarazona y Christian Domínguez?

En declaraciones al programa 'Amor y fuego', Pamela Franco abordó la reconciliación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, dejando claro que está en paz con la situación. "Lo que pasa es que hay que ser francos en la vida y no ser hipócrita. Si él es feliz, si no ha sido feliz conmigo, si no me quiere a mí y si está feliz con ella, cada quien tiene su lugar y punto", expresó.

La cantante también subrayó que su prioridad es el bienestar de su hija, dejando en claro que valora la relación entre su expareja y Karla Tarazona siempre que esta beneficie a la pequeña. "Yo estoy feliz si mi hija está feliz. Si su papá tranquilo, trabajando, si está con la mujer que quiere estar, que lo esté. Si esa mujer quiere a mi hija, bienvenida sea", manifestó.

Finalmente, la actual pareja de Christian Cueva dejó un mensaje contundente: "Yo no me voy a hacer problema por eso, yo más bien agradecería a la persona que está con él si quiere a mi hija... si quieren a mi hija me tienen ganada a mí", concluyó.