Pamela Franco vivió una noche inolvidable en la 'Noche del Rojo Imperial', la presentación de Cienciano del Cusco, celebrada en el Estadio Garcilaso. Ante más de 30.000 fanáticos, la cumbiambera interpretó algunos de sus éxitos más conocidos, como 'Dile la verdad' y 'El cervecero'. Además, la cantante mostró un gesto especial al portar la camiseta número 10, la misma que Christian Cueva usa con la selección peruana y el club Cienciano, lo que añadió un toque personal a su presentación.

La presentación de Pamela Franco en el estadio de Cienciano

Pamela Franco entregó un espectáculo lleno de energía durante la 'Noche del Rojo Imperial'. La cantante subió al escenario con la camiseta de Christian Cueva, lo que emocionó aún más al público, que la recibió con entusiasmo. La combinación entre la cumbia y la pasión futbolística hizo que su interpretación de 'Dile la verdad' fuera uno de los momentos más destacados de la noche.

Otro de los momentos más especiales de la noche fue cuando Pamela Franco entonó 'El Cervecero', su famosa canción a dúo con Christian Cueva. Aunque 'Aladino' no pudo acompañarla, la cantante se animó a bailar con el burrito Benito, la mascota de Cienciano. La multitud, completamente entregada a la música, celebró este momento, convirtiéndolo en uno de los puntos más álgidos de la presentación.

¿Cantó Christian Cueva con Pamela Franco?

Aunque la presencia de Christian Cueva había generado expectativas sobre su posible participación en el show de Pamela Franco, el futbolista no formó parte de la actuación musical. En declaraciones previas, Sergio Ludueña, administrador de Cienciano, fue claro al confirmar que Cueva no estaría cantando esa noche. "Christian es un jugador del equipo, no es un cantante. Vamos a enfocarnos, seguimos trabajando con él, está enfocado y eso que la verdad nos da mucha alegría. Ahora festejemos todos, disfrutemos de esta noche y arriba Cienciano", explicó Ludueña en una entrevista con GOLPERU.