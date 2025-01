La cantante de cumbia Pamela Franco ha decidido tomar acciones legales contra Paloma de la Guaracha luego de que esta la acusara de haber realizado un supuesto ritual de magia negra a través de Yolanda Medina para "enamorar" a Christian Cueva. La cumbiambera, indignada por estas declaraciones, envió una carta notarial exigiendo una disculpa pública por los comentarios que, según indicó, afectan gravemente su honor y reputación.

El documento fue enviado este jueves 16 de enero, en el cual Pamela Franco solicita que las disculpas se realicen en los mismos medios donde se dieron las declaraciones. Además, advirtió que, de no cumplirse esta petición en un plazo de 48 horas, tomará medidas legales para proteger su imagen y derechos.

Pamela Franco exige disculpas públicas a Paloma de la Guaracha

En el contenido de la carta notarial, Pamela Franco dejó en claro su rechazo hacia las acusaciones realizadas en su contra. “En defensa de mi honor y reputación, solicito formalmente que se emita una disculpa pública utilizando los medios de comunicación donde se realizaron las declaraciones para retractarse de las expresiones vertidas en mi contra”, señala el documento.

Asimismo, la intérprete de 'Dile la verdad' exigió que Paloma de la Guaracha se abstenga de realizar futuros comentarios que puedan ser considerados ofensivos o difamatorios. “En lo sucesivo, se abstenga de realizar cualquier comentario ofensivo o difamatorio hacia mi persona”, añadió Franco en el documento legal.

La cantante fue clara en advertir que, de no recibir las disculpas públicas solicitadas, procederá con una demanda formal. "En caso de no atender este pedido en un plazo de 48 horas, me veré en la necesidad de tomar las acciones legales correspondientes para proteger mis derechos y mi reputación"

¿Qué dijo Paloma de la Guaracha sobre Pamela Franco?

Paloma de la Guaracha afirmó públicamente que Pamela Franco junto con Yolanda Medina realizaron un supuesto ritual de magia negra sobre Christian Cueva y su aún esposa Pamela López. Según Paloma, “Yolanda va a hacer las maldiciones ahí en la mesada, que yo misma lo he visto, la foto de la mujer de Cuevita, de Cueva y de Willy Huárac”.

"¿Por qué creen que Pamela López no ataca a Pamela Franco (...) El mismo brujo que ella va, el brujo me buscó que tiene alquilado en La Molina (...) Por qué creen que Cuevita no ve a sus hijos, le llega altamente, porque al muchacho le han hecho brujería. Como la otra no puede hacerlo la amiguita es la que hace el trabajo", reveló Paloma de la Guaracha.