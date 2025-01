José María Izázaga, compositor de la popular canción 'El cervecero', está en medio de un desacuerdo con el futbolista Christian Cueva, quien no cumplió con su compromiso de participar en un evento musical. A pesar de haber firmado un acuerdo y entregado el permiso necesario para el uso de la canción, el jugador de Cienciano no se presentó en el show programado, lo que ha causado molestia en el compositor.

El contrato firmado entre ambas partes especificaba que Cueva se presentaría en un evento entre el 1 de diciembre y el 3 de enero, pero el futbolista incumplió con lo pactado. Izázaga, quien también le otorgó permiso a la cantante Pamela Franco, asegura que la cantante cumplió con lo acordado, pero Cueva no. El autor de la cumbia señaló que la falta de respuesta de 'Aladino' está complicando la situación y no descarta recurrir a la vía legal si no hay solución.

José María Izázaga indignado con Christian Cueva

En una entrevista exclusiva para el programa 'Un día en el mall', José María Izázaga detalló que las negociaciones para la presentación de Cueva de manera formal se realizaron entre el 26 y 27 de noviembre en la cebichería Mi Barrunto, donde se reunieron con Martín Pinto, el manager de Pamela Franco. En ese encuentro, Cueva aseguró: "Desde el 1 de diciembre hasta el 3 de enero, yo me puedo presentar con usted porque después me dedicaré a mis labores deportivas". Sin embargo, el futbolista no se presentó en el evento en la Casa Real, lo que generó malestar en Izázaga, quien subrayó: "Yo cumplí mi palabra, di el permiso y no me retracto de lo que firmé".

José María Izázaga hizo un llamado a Christian Cueva para que cumpla con lo pactado. "Si él cobra S/40.000 por presentación, lo más justo sería que me pague esa cantidad", expresó el autor de 'El cervecero', añadiendo que está dispuesto a llegar a un acuerdo amigable. A pesar de su frustración, Izázaga mantiene una postura conciliadora y afirmó que "negociando se arregla todo", pero también advirtió que si no hay solución, procederá por las vías legales. "Si me estás escuchando, sé caballero y contesta las llamadas", concluyó con firmeza el compositor.