Prime Video sorprendió a los seguidores del conductor argentino Marcelo Tinelli al compartir un adelanto del esperado reality 'Los Tinelli', el cual promete mostrar a fondo la vida familiar del emblemático presentador. En esta ocasión, las cámaras captaron un momento polémico que rápidamente generó revuelo en las redes sociales: un comentario de Milett Figueroa, pareja del presentador de TV, que desató una contundente respuesta de Juana Tinelli, hija del conductor.

En el video promocional, compartido el 2 de enero, Milett expresó una frase sobre su relación con Tinelli que no pasó desapercibida. "Me encanta verle los labios rojos que le dejo cuando me lo chapo", dijo la modelo peruana, mientras se mostraba una escena de ellos besándose. La reacción inmediata de Juana, con un gesto de desagrado y el comentario "Un poco de respeto, che", marcó un momento clave en el adelanto.

Hija de Marcelo Tinelli contra Milett Figueroa en 'Los Tinelli'

El adelanto de 'Los Tinelli' refleja la dinámica de esta conocida familia en un contexto que mezcla entretenimiento y momentos personales. La frase de Milett Figueroa no solo causó incomodidad en Juana Tinelli, sino que también generó una ola de comentarios en las redes sociales. Algunos usuarios defendieron la espontaneidad de la modelo peruana, mientras que otros se alinearon con la postura de la hija de Marcelo Tinelli.

Las plataformas digitales se llenaron de opiniones divididas. Comentarios como "Siempre bella Milett, lo veré por ella" y "Ahora entiendo por qué las hijas de Tinelli no aceptaban a Milett", reflejaron el impacto del momento. Además, algunos internautas recordaron episodios pasados donde las relaciones de Marcelo Tinelli con figuras públicas también habían generado tensiones familiares.

Por otro lado, el reality promete ser un éxito de audiencia para Prime Video, al mostrar no solo los aspectos profesionales de Marcelo Tinelli, sino también los desafíos y conflictos en su vida personal. La reacción de Juana demuestra cómo el programa no evade temas sensibles, presentando situaciones reales que conectan con los espectadores.