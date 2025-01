El 13 de enero, la actriz peruana Milett Figueroa rompió el silencio sobre los rumores de una posible separación con el presentador argentino Marcelo Tinelli, que habían circulado ampliamente en la prensa argentina en las últimas semanas. Los rumores surgieron a raíz de un aparente distanciamiento entre ambos durante las fiestas de fin de año, cuando la pareja fue vista por separado y no compartieron juntos las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Milett Figueroa da detalles sobre su separación de Marcelo Tinelli en las fiestas de fin de año

La actriz se encargó de despejar cualquier duda durante la gala de presentación del reality ‘Los Tinelli’, celebrada en Buenos Aires. Milett Figueroa deslumbró en la alfombra azul del evento, donde protagonizó un gesto que sorprendió a todos los presentes: le dio un beso en los labios a Marcelo Tinelli frente a sus hijas y al público, demostrando que los rumores de distanciamiento no eran ciertos. El gesto fue celebrado por los asistentes, quienes aplaudieron el momento, disipando las especulaciones sobre su relación.

A lo largo de las últimas semanas, la prensa argentina había señalado que la actriz peruana y el expresentador de ‘Showmatch’ no solo habían dejado de aparecer juntos en público y en redes sociales, sino que también habían optado por no compartir las festividades. Lo que más llamó la atención fue que Milett Figueroa se quedó en Argentina durante la Navidad, pero sin la presencia de Tinelli, lo que suscitó interrogantes sobre el estado de su relación.

Con su estilo directo, de Ángel de Brito preguntó a la actriz por qué no había estado con su pareja en esas fechas. Figueroa explicó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo, aclarando que respetaba los tiempos que Tinelli necesitaba pasar con sus hijos. "Porque fue una conversación que tuvimos y realmente así lo decidimos. Yo respeto un montón los tiempos que él tiene con sus hijos, no siempre tenemos que estar juntos. Fue algo que él me propuso y así lo hicimos", comentó.