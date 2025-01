Milett Figueroa continúa siendo el centro de atención en Argentina debido a su relación con Marcelo Tinelli y su participación en el reality 'Los Tinelli'. El programa, grabado en diciembre de 2023 en la casa de playa del conductor en Punta del Este, ha puesto a la modelo peruana bajo los reflectores. Sin embargo, detrás de la pantalla, Milett ha tenido que enfrentar grandes cambios personales tras mudarse a Buenos Aires, dejando atrás una vida llena de comodidades en Perú.

La modelo, quien también es actriz, ha mencionado en entrevistas y adelantos promocionales del reality que este cambio no ha sido fácil. En su nueva vida lejos de su familia, Milett ha tenido que aprender a lidiar con la independencia total, un desafío que, según sus propias palabras, ha sido transformador.

Los desafíos de Milett Figueroa en su nueva vida en Argentina

En un adelanto compartido por Prime Video, Milett Figueroa habló sobre cómo ha sido adaptarse a la vida en Buenos Aires tras dejar Perú, donde siempre contó con el apoyo de su familia. "Vengo de una familia que realmente me ha mimado muchísimo desde muy chica. Me han acostumbrado mal porque, al venir a un país nuevo, nunca había vivido sola, sin que nadie me lave la ropa, me cocine o tenga un chofer", reveló con sinceridad.

A pesar de las dificultades iniciales, Milett aseguró que esta experiencia la ha ayudado a crecer como persona. "Me ha hecho crecer muchísimo a la velocidad de la luz", agregó, refiriéndose a cómo este proceso le permitió desarrollarse en aspectos que nunca antes había enfrentado. La modelo reconoció que mudarse a Argentina con Marcelo Tinelli y estar lejos de las comodidades que tenía en Perú ha sido un gran reto, pero también una oportunidad para aprender a valerse por sí misma.

Rumores de distanciamiento con Marcelo Tinelli

Mientras Milett Figueroa se adapta a su vida en Argentina, los rumores sobre una posible ruptura con Marcelo Tinelli han comenzado a surgir. Según el periodista argentino Sebastián Perelló Aciar, conocido como 'Pampito', el conductor habría dado por terminada la relación: "Marcelo se cansó de Milett hace rato. Me lo cuenta alguien cercano, y ya está con otra".

Además, la confirmación de la asistencia de Milett en eventos recientes, como la conferencia de prensa de 'Los Tinelli' programada para el 13 de enero en Punta del Este, ha alimentado las especulaciones. Aunque la modelo sigue siendo parte de los avances promocionales del reality, su ausencia en momentos clave ha generado dudas sobre si el distanciamiento es parte de una estrategia publicitaria o si realmente enfrentan una crisis como pareja.