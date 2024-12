Tras la ola de rumores sobre una aparente separación, Marcelo Tinelli fue abordado por un reportero, quien le consultó sobre su situación sentimental con Milett Figueroa, por lo que el argentino aprovechó para desmentir una separación con la modelo peruana.

Recordemos que estos rumores surgieron luego de que Marcelo Tinelli fuera visto pasando la Navidad con su familia y sin la compañía de Milett Figueroa, lo que provocó que la prensa argentina empezara a especular sobre una aparente separación entre ambos.

Marcelo Tinelli se pronuncia sobre su relación con Milett Figueroa

Recientemente, Marcelo Tinelli comentó sobre su romance con Milett Figueroa, después de los rumores que surgieron sobre una aparente separación entre ellos, ya que incluso no fueron vistos pasando juntos la Navidad. Fue así que el presentador argentino decidió desmentir las especulaciones de una supuesta ruptura, señalando que todo está bien.

“¿Qué pasó con Milett? Todos hablan de Milett, ¿dónde está Milett?”, le cuestionó el reportero de ‘Farándula Show’, a lo que Marcelo Tinelli negó que exista algún inconveniente con la peruana: “Seguramente, va a venir para fin de año. Está todo bien, todo perfecto, ahora están llegando las chicas”.

Cabe señalar que Marcelo Tinelli acudió a recoger a sus hijas y abordó la situación actual de su vínculo con Milett Figueroa. Aunque sus respuestas no fueron definitivas, el conductor mostró disposición para hablar sobre la bailarina, dejando entrever que la relación sigue siendo un tema relevante en su vida. “El primero que vino fue Lolo. Ya habíamos quedado en pasar la Nochebuena solos, juntos. Está todo muy bien”, sentenció.

La particular publicación de Marcelo Tinelli

Hace unos días, Marcelo Tinelli fue visto celebrando la Navidad en compañía de sus hijos y luego compartió una extensa publicación en la que agradeció a su familia. Sin embargo, no hizo referencia a Milett Figueroa en ningún momento, lo que generó rumores de una supuesta separación entre ellos.

“Quería agradecerles a todos ustedes por todo el amor que me han dado y me siguen dando, tanto a mí como a mi familia, en todos estos años donde nos hemos metido en los hogares de muchos y hemos compartido momentos lindos y no tan buenos. Ojalá que tengamos siempre mucha paz, mucha tranquilidad, mucha templanza, mucho equilibrio, para disfrutar el solo y maravilloso hecho de estar vivos. Estamos de paso en esta vida”.