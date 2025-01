Se sabe que Giuliana Rengifo lleva más de dos meses con su novio ‘Maryto’ y, aunque todo ha marchado de maravilla, la cantante ha confesado que le ha exigido al salsero que le comparta las contraseñas de sus redes sociales. ¿Acaso la cantante no confía en su pareja?

Cuando Giuliana Rengifo intentó explicar por qué le había exigido las claves a su novio, sorprendió con su respuesta: “Para ver si le escribe una fan y ver si responde a las fans”. De esta manera, la cantante demostraría que aún no hay un nivel de confianza con el salsero ‘Maryto’, lo que podría impactar negativamente en el futuro.

¿Giuliana Rengifo es tóxica?

Hace unos días, Giuliana Rengifo estuvo en el podcast de Verónica Linares, donde la periodista le consultó si realmente tiene las claves de su novio ‘Maryto’.

“Este salsero, por favor, le puede decir el señor salsero, disculpe, ¿no? Que me meta yo en su relación, pero a partir del primero de enero de 2025 se acabaron las claves”, señaló la periodista. Fue así como Giuliana Rengifo bromeó: “Que él no tenga la mía, pero yo sí la de él (ninguno). Asu, qué feo tu corazón”.

Sin embargo, poco después, Verónica fue firme al consultarle la razón a Giuliana Rengifo por la que tiene que pedirle las contraseñas a ‘Maryto’. “La pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué quieres tener su clave?”, cuestionó duramente.

Fue ahí donde Giuliana Rengifo, sorpresivamente, dejó entrever que no confiaría en su novio ‘Maryto’, señalando que existe la posibilidad de que no le sea del todo fiel.

“Para ver si le escribe una fan y ver si responde a las fans. Eso quiero, ya te lo dije, te lo dije. Es que tiene un montón de fans, yo no me meto con ello, obviamente, pero yo sé que las mujeres en fans son muy avezadas, y yo quiero que él no responda nada más”, agregó.

Verónica Linares no está de acuerdo con Giuliana

Tras escuchar la respuesta de Giuliana Rengifo, la periodista Verónica Linares no dudó en aconsejarla por mostrarse orgullosa de tener las claves de su novio.

“Pero si responde, lo botas (…) Si tú tienes una pareja que le responde por Instagram a una fan, veo cosas, es porque lo hace varias veces, y lo va a seguir haciendo, y eso va a ir creciendo; o sea, te vas a enterar, enterar y nos botas”, concluyó.