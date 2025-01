A pesar de que llevan poco tiempo como pareja, ‘Maryto’ ya se proyecta un futuro con la cantante Giuliana Rengifo, pues reveló que han hablado sobre la posibilidad de tener hijos más adelante, aunque por el momento disfrutan de su romance.

Recordemos que Giuliana Rengifo y el salsero Mario Alberto Enrique, más conocido como 'Maryto', iniciaron su relación en noviembre de 2024. Ellos se conocieron en una gira musical en Pucallpa, donde comenzaron a comunicarse y a salir juntos.

No descarta tener un bebé

Recientemente, el cantante ‘Maryto’ desmintió los rumores sobre un posible embarazo de su pareja, Giuliana Rengifo. A pesar de las especulaciones, el artista expresó su deseo de ser padre junto a la cantante, revelando que ambos han discutido la posibilidad de tener un bebé en el futuro.

En entrevista con el diario Trome, ‘Maryto’ detalló que Giuliana Rengifo no se hizo ninguna prueba de embarazo, como algunos de sus seguidores creían. “No. Fue una historia que subí en Instagram por el ‘Día de los inocentes’. Fue una broma, pero con Giuliana no hemos descartado nada”, señaló al inicio.

En esa misma línea, ‘Maryto’ aclaró que, si se diera la oportunidad de tener un hijo con Giuliana Rengifo, le gustaría que fuera varón.

“Hemos pensado en tener un bebé, nos encantaría que sea hombre, pero todavía no. Que pase lo que tenga que pasar. Ya hemos conversado sobre la idea de tener un niño; sería mucha felicidad para los dos. Un hijo es una bendición y, si es lo más pronto posible, pues bienvenido sea”, añadió al respecto.

Giuliana Rengifo y su novio 'Maryto' disfrutan su amor. Foto: Instagram

Giuliana Rengifo aún quiere más hijos

Por otro lado, Giuliana Rengifo, en entrevista con el mismo medio, compartió detalles de cómo iba su relación amorosa con el salsero ‘Maryto’, donde mencionó sus deseos de ser madre nuevamente y tener un hijo varón.

“Mis hijas ya están grandes. La segunda acaba de terminar la secundaria y tiene planeado estudiar medicina. Ya las tres están grandes, pero yo no he cerrado la fábrica; quiero el varoncito, ojalá Dios quiera y me lo envíe”, sentenció la cantante.