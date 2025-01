La cantante de cumbia Giuliana Rengifo abrió su corazón en una reciente entrevista con Verónica Linares, donde reveló los duros momentos que atravesó tras hacerse público su vínculo con Alfredo Zambrano, esposo de la periodista y presentadora Magaly Medina. La intérprete expresó su arrepentimiento por la relación, que terminó desencadenando un escándalo mediático y dañando su imagen profesional.

“Por supuesto que me arrepiento, quisiera volver a nacer”, afirmó Rengifo, quien aclaró que el vínculo con Zambrano ocurrió cuando este estaba separado de Medina. Sin embargo, las críticas y calificativos en su contra no se hicieron esperar, afectando tanto su vida personal como su carrera musical y encontró una sorpresiva ayuda en Gisela Valcárcel, 'comadre' de la popular 'Urraca'. “Me vio muchas veces muy mal, y ella siempre estuvo conmigo”, reconoció.

La inesperada ayuda de Gisela Valcárcel a Giuliana Rengifo

En medio de la tormenta mediática que enfrentó tras su relación con Alfredo Zambrano, Giuliana Rengifo encontró un apoyo fundamental en la conductora Gisela Valcárcel. Según contó la cantante, la 'Señito' la invitó a participar en su programa 'El gran show' en 2022, un espacio que no solo marcó su regreso a la televisión, sino también un paso clave en su recuperación emocional y profesional.

“Gisela me adoptó, sea por lo que sea, pero estuvo ahí”, comentó agradecida Rengifo. La conductora, conocida por su trayectoria y su influencia en la televisión peruana, no dudó en brindarle su respaldo en un momento crítico. “Me vio muchas veces muy mal, y ella siempre estuvo conmigo”, agregó la cantante, quien destacó el papel de Valcárcel como un pilar emocional durante esa etapa.

El impacto positivo de su participación en el programa fue evidente. 'El gran show' no solo permitió a Giuliana retomar su conexión con el público y afirmó que su carrera musical está basada en su talento y no en los escándalos. “Jamás he crecido por medio de un escándalo; mi vida siempre ha sido muy tranquila musicalmente”, indicó, dejando claro que la música sigue siendo el eje de su trayectoria profesional.