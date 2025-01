En una reciente entrevista en el programa de Verónica Linares, Giuliana Rengifo compartió detalles sobre el difícil momento que atravesó tras las críticas y el revuelo mediático causado por su relación con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. La cantante aseguró que fue tildada de ‘amante’, lo que afectó su vida personal y profesional. Luego del escándalo vivido en esa época, la exintegrante de Alma Bella expresó su arrepentimiento por haber conocido al reconocido notario.

Durante la conversación, Rengifo señaló que los calificativos emitidos por Magaly Medina, a través de su programa ‘Magaly TV La Firme’, la afectaron profundamente, llegando incluso a considerar demandarla. “No soy amante de nadie”, afirmó la cantante muy conmovida.

Giuliana Rengifo arrepentida de haber conocido a Alfredo Zambrano

La cantante explicó que su relación con Alfredo Zambrano ocurrió mientras este estaba separado de Magaly Medina. “Comienzo a salir con el señor que fue por insistencia de él y como yo estaba soltera…”, detalló Giuliana. Sin embargo, tras el fin de la relación, la conductora de televisión retomó su matrimonio con el notario y los enfrentamientos mediáticos no tardaron en surgir.

Giuliana también rememoró el impacto negativo que las críticas tuvieron en su vida. “Ese daño que ella causó en mi familia y a mí en lo personal, sabiendo que yo no he sido amante de nadie, es algo que hasta hoy me persigue en redes sociales”, declaró. Además, afirmó que el episodio marcó un antes y un después en su vida personal. “Por supuesto que me arrepiento, quisiera volver a nacer”, indicó.

Giuliana asegura que Gisela Valcárcel la ayudó a superar el escándalo con Alfredo Zambrano

En medio del escándalo, Giuliana encontró apoyo en la conductora de televisión Gisela Valcárcel, quien le brindó un espacio en su programa ‘El Gran Show’ en 2022. La cantante reveló que la 'Señito' fue un pilar importante en su proceso de recuperación emocional. “Me vio muchas veces muy mal, y ella siempre estuvo conmigo”, comentó.

La participación de Giuliana en ‘El Gran Show’ no solo marcó su regreso a la televisión, sino que también le permitió reconstruir su imagen pública tras las críticas recibidas. “Gisela me adoptó, sea por lo que sea, pero estuvo ahí”, expresó agradecida. Pese a los desafíos, la cantante sigue adelante con su carrera musical, manteniendo la convicción de no haber recurrido a escándalos para sobresalir. “Jamás he crecido por medio de un escándalo; mi vida siempre ha sido muy tranquila musicalmente”, puntualizó.