En medio de la celebración por Año Nuevo, Milett Figueroa sorprendió al publicar un emotivo mensaje en sus redes sociales, pero en ningún momento mencionó a Marcelo Tinelli. Esto despertó sospechas de un posible alejamiento entre ellos.

Milett Figueroa comenzó el año envuelta en rumores sobre una posible separación definitiva de Marcelo Tinelli, aunque ambos han optado por no comentar al respecto. Sin embargo, la modelo provocó diversas reacciones al publicar un emotivo mensaje al finalizar el 2024, lo que sorprendió a sus seguidores porque no mencionó al argentino.

Milett Figueroa y su particular mensaje

A pesar de que Milett Figueroa no se ha pronunciado sobre su relación con Marcelo Tinelli, se creía que ellos aún continuaban juntos, pero recientemente en redes sociales evidenciaron que no han pasado Año Nuevo juntos. En medio de los rumores sobre un posible alejamiento, la actriz publicó un sentido mensaje donde no mencionó al argentino.

“2024 se fue con momentos inolvidables. Agradezco profundamente los aprendizajes que tuve y seguiré teniendo. De eso se trata. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por su compañía este año. Siento afecto incluso en los momentos en los que no aparezco tanto. Gracias por estar en cada momento de mi vida, incluso sabiendo cómo me cuesta compartir cada momento íntimo con las personas que amo”, señaló al inicio de su mensaje.

Aunque Milett Figueroa mostró su agradecimiento a Argentina por las oportunidades que le brindó, en ningún momento mencionó a su novio, Marcelo Tinelli.

“Gracias por este año de tantos cambios y desafíos. Estoy orgullosa de todo lo que viví y superé en silencio. Estoy agradecida por todo lo aprendido. ¡Gracias, Argentina hermosa, por haberme adoptado con todo tu amor y tu belleza! Aún en momentos en los que el país no está bien, tengo fe absoluta de que todo mejorará. A ti que no la estás pasando bien, te abrazo fuerte”, concluyó en su publicación de Instagram.

Milett Figueroa y su extenso mensaje por Año Nuevo. Foto: Instagram

Marcelo Tinelli publica mensaje por Año Nuevo



Por su parte, Marcelo Tinelli también publicó un mensaje por Año Nuevo, pero no mencionó a Milett Figueroa. El conductor solo dedicó palabras para su familia.

“Feliz año 2025 para todos. Con salud, amor y disfrutando cada momento, porque la vida es una sola y pasa muy rápido. Gracias por estar siempre aquí junto a nosotros. Las amo profundamente a mis tres hijas. Vamos por más”, fue lo que escribió.