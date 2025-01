En medio de rumores de separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, el reality show 'Los Tinelli', transmitido por Prime Video, revela nuevas tensiones dentro de la famosa familia argentina. En un clip reciente, Micaela, Candelaria y Juana Tinelli compartieron duras opiniones sobre la modelo y bailarina peruana, criticando su comportamiento durante un viaje familiar y poniendo en duda su integración en el círculo cercano del empresario.

La situación se desató cuando las cámaras del programa captaron a Milett aislándose de la familia en varias ocasiones, lo que generó incomodidad entre las hijas de Tinelli. Además, sus declaraciones sobre sentirse parte de la familia provocaron reacciones sarcásticas por parte de las jóvenes, quienes no dudaron en expresar su molestia. "Es una estaca, olvídate", expresó con fuerza una de las hijas del showman argentino, causando la risa de su hermana.

Las duras críticas de las hijas de Marcelo Tinelli contra Milett Figueroa

La polémica comenzó con un video promocional compartido en la cuenta oficial de Instagram de Prime Video, donde las herederas de Marcelo Tinelli, Micaela, Candelaria y Juana, hablaron abiertamente sobre su incomodidad respecto a la actitud de Milett Figueroa. Micaela, la mayor de las hermanas, comentó: "Puede ser que tenga que ver con la edad de ella. Creo que tiene 31. O incluso, es hasta más chica que yo", haciendo referencia a la diferencia generacional entre la pareja.

Por su parte, Juana Tinelli mostró su molestia ante lo que consideró una falta de interés por parte de Milett en integrarse con el resto de la familia durante un viaje: "Estoy en una familia nueva y están todos sus hijos. Lo primero que quiero hacer es buena letra. No me voy a quedar encerrada en el cuarto", expresó enfurecida, dejando claro su posición sobre el comportamiento de la modelo peruana.

En otro fragmento del programa, Milett Figueroa compartió su entusiasmo por formar parte de la familia de Marcelo Tinelli, declarando: "Y ya siento que los quiero y que... son mi familia también". Sin embargo, este comentario no fue bien recibido por Candelaria Tinelli, quien respondió con ironía: "Qué bueno que se sienta tan rápido parte de la familia". Además, añadió una crítica directa: "Ella, siento, como que no cazó las reglas, no sé", dejando entrever su desaprobación hacia Milett.