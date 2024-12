Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo, exintegrantes del popular grupo Skándalo, se encuentran en el ojo del huracán tras anunciar el fin de su amistad y relación laboral, supuestamente debido a una traición económica. Este conflicto ha generado controversia en el ámbito musical y ha traído a la luz tensiones internas que parecían estar ocultas.

Roly Ortiz llora y anuncia nueva traición de parte de miembros de Skándalo

En este contexto, el programa televisivo 'Todo se filtra', conducido por Kurt Villavicencio, difundió imágenes inéditas de Roly Ortiz, fundador de Skándalo, donde se muestra profundamente afectado. Durante una entrevista, Ortiz rompió en llanto al revelar que habría sufrido una nueva traición por parte de uno de los integrantes del grupo.

Aunque en un principio se negó a revelar nombres, ahora se sabe que las declaraciones de Ortiz apuntarían a Luigui Carbajal. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Roly expresó: “El dinero lo puedes hacer, pero este era el aniversario del grupo que yo creé y no me merezco lo que me están haciendo. Eso me pone mal, que me aparten de mi creación, pero ya no quiero decir nada más”.

La entrevista, grabada previamente, pero no difundida por temor del propio Ortiz, muestra el impacto emocional de la situación. Según el fundador, el conflicto está relacionado con eventos ocurridos durante el 25 aniversario del grupo, un momento que debía ser de celebración, pero que terminó generando tensiones y acusaciones.

Roly Ortiz también dejó entrever que más detalles sobre lo ocurrido saldrán a la luz próximamente. “Lo que sí te puedo decir es que en las próximas semanas se pueden enterar de más cosas. (...) Me engañaron, me ofrecieron algo, me ofrecieron otra cosa acá”, añadió, sin profundizar en las especificaciones de los supuestos acuerdos incumplidos.