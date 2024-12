Roly Ortiz salió al frente para manifestar su descontento con Luigui Carbajal tras el inesperado anuncio de Ricky Trevitazo sobre el fin de su amistad con el cantante. De acuerdo con el fundador de Skándalo, las tensiones entre los antiguos miembros del grupo surgieron debido al comportamiento de Carbajal durante la organización del concierto por el 25 aniversario de la agrupación.

Por su parte, Ricky Trevitazo, exintegrante del popular grupo Skándalo, confirmó a través de sus redes sociales que su relación personal y laboral con Luigui Carbajal llegó a su fin, lo cual generó sorprendió a sus seguidores de ambos artistas, quienes lamentan la situación y esperan que puedan superar sus diferencias.

Roly Ortiz revela el supuesto origen del problema entre Luigui y Ricky

Roly Ortiz, quien en mayo de 2024 envió una carta notarial a Ricky Trevitazo por el uso de temas de la reconocida agrupación, ahora muestra su apoyo tras la decisión de este último de poner fin a su amistad con Luigui Carbajal. “Todo tiene que ver con los 25 años. Ahí está el meollo de todo (...) Luigui manejó todo”, declaró Ortiz en una entrevista.

El fundador acusó a Carbajal de manipular tanto la organización como los recursos del evento, dejando fuera a otros miembros del grupo para tomar el control total. “Nos sacó a cada uno de todo para que él maneje todo y sobre todo el dinero. Nos engañó a todos”, afirmó Ortiz. Además, detalló que se sintió traicionado porque Luigui no cumplió las promesas realizadas desde el inicio.

Según Ortiz, la situación también afectó emocionalmente a Ricky Trevitazo, quien mostró su decepción tras el concierto. “Ricky estaba ese día mal. Me dijo: ‘Acabó de discutir con él, no pensé que me haría esto’”, relató Ortiz, dejando entrever la tensión que existía entre ambos exintegrantes del grupo.

Ricky Trevitazo anunció fin de su amistad con Luigui a través de comunicado

En un comunicado compartido en TikTok, Ricky Trevitazo confirmó la ruptura de su relación personal y profesional con Luigui Carbajal. “A la opinión pública, informo mediante el presente mi separación personal y laboral con el Sr. Luis Alberto Carbajal Lazo”, inició el exintegrante de Skándalo.

Ricky enfatizó que esta decisión fue tomada tras una profunda reflexión y motivada por temas “personales y profesionales”. En su mensaje, pidió a empresarios y promotores no vincularlo más con Carbajal, a fin de evitar confusiones. “Dejo constancia de que no hay vínculo alguno que nos una de ahora en adelante. Pronto tendrán noticias de mis próximos proyectos profesionales”, concluyó Trevitazo.

La decisión de Ricky sorprendió a sus seguidores, especialmente después del emotivo momento que compartió con Luigui durante el programa 'El gran chef: famosos en Nochebuena'. Sin embargo, este desenlace pone en evidencia las tensiones internas que ya existían entre ambos artistas.