El pasado 29 de noviembre, Skándalo celebró su 25 aniversario con un exitoso concierto en la playa Los Delfines de Miraflores, donde los fans disfrutaron de icónicas canciones y coreografías. El evento contó con la presencia de Roly Ortiz, creador de la agrupación, quien protagonizó un emotivo momento al subir al escenario. Sin embargo, tras el espectáculo, el fundador del grupo brindó declaraciones sobre el futuro de los derechos del grupo y aclaró su postura frente a los artistas.

Roly Ortiz advierte a Ricky Trevitazo sobre los derechos de Skándalo

Durante el programa 'Amor y Fuego', Roly Ortiz dejó en claro que el permiso otorgado para usar las canciones y coreografías de Skándalo fue únicamente para el concierto de reencuentro. Ortiz explicó que está en conversaciones con Ricky Trevitazo para que este le devuelva el registro del nombre del grupo.

"Estoy en conversaciones todavía con Ricky, y me va a devolver el nombre. Justamente hemos quedado que después de este evento, en los próximos días, me lo va a devolver porque él ya lo anunció inclusive", señaló el empresario.

Ortiz también afirmó que la autorización para utilizar las canciones y coreografías del grupo terminó con el evento. "Les he dado mis canciones para la promoción y este evento, pero hoy día se acaba el permiso. Mañana se acaba la exclusividad" (...) No te confundas, no soy el exmanager, soy el creador de Skándalo", enfatizó.

Roly Ortiz llora en el reencuentro de Skándalo

El concierto por los 25 años de Skándalo no solo fue un espectáculo musical, sino también una velada llena de emociones. En medio de las presentaciones de Rosy War, Ruth Karina y otros exponentes de la techno cumbia, Roly Ortiz subió al escenario para compartir un mensaje conmovedor con los asistentes.

A pesar de enfrentar una complicada enfermedad, el productor agradeció a los fans y reflexionó sobre los inicios del grupo que marcó a toda una generación. "Hace 35 años, tuve una ilusión. Era un chico de barrio como tantos de ustedes... aunque ahora ya estamos mayores", comentó mientras se quebraba emocionalmente.

El fundador recordó los retos que enfrentó para formar Skándalo y compartió un consejo para los asistentes: "Hay que perseverar y luchar por los sueños". Este momento, acompañado de una ovación del público, demostró el profundo impacto del grupo en la música peruana.