Luigui Carbajal finalmente rompió su silencio tras las contundentes acusaciones de Roly Ortiz, fundador de Skándalo, quien reveló en televisión nacional que el cantante traicionó a él y a sus compañeros de la mítica banda, Ricky Trevitazzo y Luis Sánchez, al apropiarse de la mayor parte de las ganancias del concierto de reencuentro celebrado el 29 de noviembre.

Ante tales declaraciones, el actor cómico y locutor de radio, Luigui Carbajal, decidió hablar públicamente y defenderse de las graves acusaciones lanzadas por Ortiz.

Luigui Carbajal niega haberse apoderado del dinero de Skándalo

Luigui Carbajal se pronunció tras las graves acusaciones de Roly Ortiz, fundador de Skándalo, de haberse quedado con una gran parte del dinero recaudado en el concierto de reencuentro por los 25 años, y negó tajantemente haberse beneficiado. "Yo hice el concierto. Por eso no diré nada, pero si alguien sale a decir algo, solo me defenderé. Mientras tanto, que a todos les vaya bien", le dijo el cantante de 43 años a diario Trome.

Como recordamos, el fundador de Skándalo reveló que las ganancias del reciente concierto no alcanzaron las expectativas, lo que generó tensiones entre los involucrados. Según contó el productor musical, Luigui habría tomado ventaja de la situación, quedándose con la mayor parte de los ingresos y dejando a su amigo Ricky Trevitazzo con una mínima parte. Este desencuentro ha llevado a Ricky a anunciar el fin de su amistad y colaboración profesional con Carbajal, poniendo fin a casi dos décadas de trabajo conjunto.

"Él (Luigui) ha ganado más que todos juntos (...) Él me engañó, a mí no me dijo eso (¿Luigui le debe dinero a Ricky?) Yo iba a contar todo, son muchas cosas, pero hace 15 días me llama Ricky y me dice que tiene que hablar urgente, estaban Ricky y Luis, dije mejor grabo (...) Ricky me dice: ‘tenías razón, me engañaron también, lo que me pagaron, no sabes’ Estaba decepcionado, discutieron", le contó Roly al diario Trome.

Luigui Carbajal respondió las acusaciones de Roly Ortiz. Foto: Instagram.

Ricky Trevitazo confirma el fin de su amistad con Luigui Carbajal

Ricky Trevitazo anunció a través de un comunicado en TikTok el fin de su vínculo tanto personal como profesional con Luigui Carbajal. “A la opinión pública, informo mediante el presente mi separación personal y laboral con el Sr. Luis Alberto Carbajal Lazo”, se lee en un principio en el comunicado del exintegrante de Skándalo. “Dejo constancia de que no hay vínculo alguno que nos una de ahora en adelante. Pronto tendrán noticias de mis próximos proyectos profesionales”, concluyó Trevitazo.

La reciente decisión de Ricky ha tomado por sorpresa a sus seguidores, sobre todo tras el conmovedor instante que vivió junto a Luigui en el programa 'El gran chef: famosos en Nochebuena'. Este desenlace, no obstante, revela las tensiones subyacentes que ya se manifestaban entre los dos artistas.