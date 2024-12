El ambiente en el mundo del espectáculo peruano se encuentra en tensión tras las recientes declaraciones de Luigui Carbajal, quien lanzó una contundente advertencia al grupo Skándalo luego de protagonizar un inesperado enfrentamiento con Ricky Trevitazo. Ambos artistas, conocidos por haber formado parte de la agrupación juvenil que marcó una época en la música cumbia, ahora están en el centro de la polémica. La controversia se intensificó después de que Ricky emitiera un comunicado en sus redes sociales, anunciando su distanciamiento total de Carbajal, lo que desató una ola de reacciones entre sus seguidores.

El conflicto escaló aún más cuando Roly Ortiz, fundador de Skándalo, acusó a Luigui Carbajal de haber "engañado a todos", añadiendo un nuevo capítulo a esta controversia. Por su parte, Carbajal, visiblemente molesto, aseguró que el grupo deberá asumir responsabilidades por el uso de su imagen. "No pueden usar ni mi imagen, ni mi nombre, ni mi voz", advirtió el exintegrante de 'Recargados de risa'.

¿Qué dijo Luigui Carbajal sobre el grupo Skándalo?

En su programa de Radio Panamericana, Luigui fue enfático al aclarar su postura sobre el grupo, con el que compartió gran parte de su carrera artística: “Lo dejo clarísimo, Luigui Carbajal ya no estará más en la agrupación Skándalo. Conmigo no pueden contar, no pueden utilizar mi imagen, ni mi nombre ni mi voz ni nada, sino, van a tener que pagar por el derecho de mi imagen”.

Además, el distanciamiento con Ricky Trevitazo, con quien mantuvo más de 20 años de amistad, ha añadido una carga emocional para sus fanáticos a este polémico enfrentamiento. Trevitazo, a través de un comunicado en sus redes sociales, hizo pública su decisión de cortar lazos con Carbajal, lo que confirmó la ruptura entre ambos artistas. Ante esta situación, Luigui ha reiterado que su vínculo con Skándalo es cosa del pasado y que no permitirá que se use su imagen o trayectoria en futuros proyectos relacionados con la agrupación.