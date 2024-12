Luigui Carbajal, conocido exintegrante de Skándalo, está en el centro de una controversia luego de que Roly Ortiz, fundador de la agrupación, lo acusara de un supuesto engaño económico hacia Ricky Trevitazo. Las acusaciones han generado revuelo, y el cantante no ha tardado en responder a los señalamientos.

Durante la reciente emisión de su programa radial 'Power sensuales', Carbajal abordó la polémica con un tono sarcástico, dejando entrever que está dispuesto a defender su nombre y tomar medidas legales si las afirmaciones no se sustentan con pruebas. Este conflicto surge tras el concierto aniversario de Skándalo, un evento que reunió a los antiguos integrantes del grupo y, aparentemente, desencadenó desacuerdos económicos.

¿Qué dijo Luigui Carbajal tras el supuesto engaño económico a Ricky Trevitazo?

En medio de las acusaciones, Luigui Carbajal utilizó su espacio radial para desmentir las afirmaciones de Roly Ortiz, quien lo señaló de manejar irregularmente los ingresos generados por el concierto de Skándalo. Con tono irónico, el cantante comentó: “Le voy a invitar (desayuno) a toda la radio. Es más, voy a comprar la radio porque me he hecho millonario”, refiriéndose al dinero que supuestamente habría obtenido de forma indebida. Aunque inició con bromas, Carbajal fue enfático al señalar que no tolerará acusaciones sin pruebas. “Ahora van a tener que demostrar, ahora agárrense señores”, agregó con firmeza.

El locutor también dejó entrever su molestia por el impacto que estas acusaciones pueden tener en su imagen y trayectoria, insinuando que podrían derivar en acciones legales. Por otro lado, la polémica también involucra a Ricky Trevitazo, quien recientemente anunció su separación laboral de Carbajal, avivando las especulaciones sobre el manejo económico del evento y la relación entre los antiguos integrantes de Skándalo.