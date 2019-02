Así la pasaron Valeria Roggero e Ivana Yturbe en las playas de Dubái

Pese a que Valeria Roggero e Ivana Yturbe viajaron hace unos días a Europa para reencontrarse con Jefferson Farfán en España junto a un grupo de amigos, la sobrina del futbolista colgó en Instagram una instantánea en la que se luce con la modelo peruana desde las playas de Dubái presumiendo su anatomía en sexys bikinis.

Valeria Roggero usó su cuenta de Instagram para compartir con sus 189 mil seguidores una fotografía junto la pareja actual de Jefferson Farfán, así contar un poco de lo bien que lo pasaron por allá. “‘Ta to’ Gucci”, escribió en la descripción y no dio más detalles del lujoso viaje.

En la foto se aprecia a Valeria Roggero e Ivana Yturbe presumir sus anatomías posar en sexys bikinis mientras que una tercera persona capta el momento. ¿Será Jefferson Farfán? No es la primera vez que Valeria Roggero cuelga una imagen de ellas dos, ya lo había hecho unos días antes pero en esa ocasión tuvo lugar España.

Ivana Yturbe hasta el momento no ha usado sus redes sociales, la última publicación que ella hizo fue el 22 de diciembre del año pasado, cuando ya comenzaban las especulaciones de sus salidas con Jefferson Farfán. ¿Se animará en algún momento?

Ivana no comparte nada en Instagram

Tilsa Lozano contó que Jefferson Farfán habría "ordenado" a Ivana Yturbe que no publique contenidos de ellos en su red social Instagram. La exmodelo llegó a la conclusión que por la experiencia de sus relaciones anteriores, él prefirió mantener su romance en total privacidad. A esta confesión, 'Zorro Zupe', quien es amigo cercano a Jefferson Farfán, expresó que la razón por la que la 'foquita' e Ivana Yturbe no comparten sus fotos en Instagram es por pedido del empresario que maneja los auspicios, contratos y carrera del futbolista en Perú. Su mánager, quien es pareja de la actriz Vanessa Jerí, les habría dado una advertencia, ya que a él no le gusta estar envuelto en escándalo, ni mucho menos que sus clientes estén expuestos a ese tipo de escenas.