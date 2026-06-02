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¡De Lima a EE.UU.! Peruano Rodrigo Calderón asegura que fue difícil conseguir trabajo como actor en Washinton: “Intento construir un camino en el extranjero”

Rodrigo Calderón, actor y cantante peruano, avanza en su carrera internacional y destaca en producciones de teatro musical en ciudades como Lima, Madrid y Nueva York.

Su trayectoria incluye estudios en la RESAD de Madrid y en la AMDA de Nueva York, donde forjó su carrera con experiencias valiosas en la industria musical y el entorno digital.
Su trayectoria incluye estudios en la RESAD de Madrid y en la AMDA de Nueva York, donde forjó su carrera con experiencias valiosas en la industria musical y el entorno digital. | Fotos: difusión
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El actor, cantante y bailarín peruano Rodrigo Calderón sigue afianzando una destacada carrera internacional que lo ha llevado a desarrollarse artísticamente en ciudades como Lima, Madrid, Nueva York y Washington D. C., donde participa en reconocidas producciones de teatro musical.

“Entre castings, escenarios y creación de contenido, intento construir un camino en el extranjero que no solo tenga que ver conmigo, sino también con lo que estamos viviendo como artistas latinos”, declara.

Actualmente, da un nuevo paso en su trayectoria en Estados Unidos al integrar el elenco de 'Aguardiente: The Musical' en el GALA Hispanic Theatre, una participación que consolida su presencia dentro del circuito profesional del teatro musical estadounidense.

Actualmente, el artista se une al elenco de 'Aguardiente: The Musical' en el GALA Hispanic Theatre, consolidando su presencia en el teatro musical estadounidense.

Actualmente, el artista se une al elenco de 'Aguardiente: The Musical' en el GALA Hispanic Theatre, consolidando su presencia en el teatro musical estadounidense.

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Un recorrido marcado por la perseverancia y la formación

La historia de Rodrigo Calderón comenzó cuando, a los 19 años, decidió dejar el Perú con el propósito de construir una carrera artística de alcance internacional. Su primera gran oportunidad llegó al ser admitido en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid, una de las instituciones más prestigiosas en formación escénica. Durante su paso por esta casa de estudios fortaleció sus conocimientos en teatro musical y participó en montajes como Dear Evan Hansen y Las cosas del querer, experiencias que contribuyeron a consolidar una sólida base artística.

Sin embargo, durante su último año de estudios, la pandemia lo encontró en Perú y le impidió regresar a España, lo que puso en riesgo la culminación de su formación. Fue entonces cuando conoció a la gestora cultural y directora de ArtPlus, Jenny Prada, con quien inició una colaboración decisiva para su carrera. Juntos organizaron el concierto virtual 'Viaje por un sueño', una iniciativa que contó con el apoyo de diversos artistas nacionales y permitió recaudar los recursos necesarios para que Calderón regresara a Madrid y concluyera sus estudios en la RESAD.

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De Madrid a Nueva York

Tras graduarse, obtuvo una beca completa por talento para estudiar en la American Musical and Dramatic Academy (AMDA), lo que marcó el inicio de una nueva etapa en Nueva York. Su llegada a la ciudad impulsó su crecimiento profesional dentro de la escena del teatro musical. Participó en espacios reconocidos como Ellen’s Stardust Diner, The Green Room 42, Don’t Tell Mama y Repertorio Español e ingresó de manera progresiva al panorama artístico local.

“ArtPlus fue mi guía desde el momento en que quedé varado en Perú durante la pandemia. Me acompañó en mi regreso a Madrid y en mi llegada a Nueva York. El trabajo con el equipo me permitió tomar decisiones más claras, ordenar mi carrera y definir el tipo de artista que quiero ser”, sostiene.

Durante esta etapa también amplió su experiencia en proyectos relacionados con la industria musical y el entorno digital, y participó en campañas de alto alcance como Spotify Wrapped de Bad Bunny.

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