Partidos de hoy, miércoles 3 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales previo al inicio del Mundial 2026 y la Copa Argentina.
- Perú - Haití: día, hora y canal de TV del partido amistoso internacional en fecha FIFA 2026
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este, miércoles 3 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales de fecha FIFA por las señales de canales como DSports, ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
A pocos días de empezar el Mundial 2026, las distintas selecciones continúan con su preparación y afrontan una serie de partidos internacionales para llegar de la mejor manera a la competición.
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Amistosos interncionales FIFA HOY
- Congo vs Dinamarca
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Disney Plus
- Países Bajos vs Argelia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Corea del Sur vs El Salvador
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Canal 4 El Salvador
- Panamá vs República Dominicana
- Hora: 7.45 p. m.
- Canal: RPC, CND Deportes, Tigo Sports
Partidos de HOY en la Copa Argentina
- San Lorenzo vs Deportivo Riestra
- Hora: 7.10 p. m.
- Canal: TyC Sports
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Partidos de HOY en la Copa Ecuador
- Gualaceo vs Mushuc Runa
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: DSports, DGo