Partidos de hoy, miércoles 3 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este, miércoles 3 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales de fecha FIFA por las señales de canales como DSports, ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

A pocos días de empezar el Mundial 2026, las distintas selecciones continúan con su preparación y afrontan una serie de partidos internacionales para llegar de la mejor manera a la competición.

Amistosos interncionales FIFA HOY

Congo vs Dinamarca

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Disney Plus

Países Bajos vs Argelia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Corea del Sur vs El Salvador

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Canal 4 El Salvador

Panamá vs República Dominicana

Hora: 7.45 p. m.

Canal: RPC, CND Deportes, Tigo Sports

Partidos de HOY en la Copa Argentina

San Lorenzo vs Deportivo Riestra

Hora: 7.10 p. m.

Canal: TyC Sports

Partidos de HOY en la Copa Ecuador