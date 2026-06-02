José Jerí renuncia a su militancia en Somos Perú: "Cierro una etapa importante en mi vida"

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El censurado expresidente José Jerí anunció su renuncia irrevocable al partido Somos Perú, agrupación política en la que militó durante 13 años y que apenas consiguió 0,915% de intención de voto en las elecciones generales del 2026.

A través de una carta dirigida a los militantes y simpatizantes de la familia somista, Jerí señaló que se trata de una decisión "profundamente reflexionada" y una de las más difíciles de su vida. Asimismo, destacó que la organización política fue su "segundo hogar" y el espacio donde construyó amistades y compartió objetivos comunes.

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El político agradeció a los integrantes de Somos Perú por la confianza, el respaldo y las enseñanzas recibidas durante su permanencia en la agrupación. "Me llevo los mejores recuerdos de cada campaña, de cada reunión, de cada conversación y de cada momento compartido. Las amistades construidas y los afectos sembrados permanecerán más allá de cualquier circunstancia política", expresó.

En la parte final de su mensaje, el exmandatario censurado por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos indicó que seguirá "trabajando con la misma convicción, compromiso y vocación de servicio por el Perú que todos anhelamos construir".

"Y como lo dijo Alberto Andrade en algún momento: hagamos juntos, hermanos, nuestro hermoso sueño peruano", concluye el comunicado.