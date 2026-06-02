HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

José Jerí renuncia a su militancia en Somos Perú: "Cierro una etapa importante en mi vida"

Luego de 13 años de militancia, el censurado expresidente Jerí se retira del partido que apenas consiguió 0.915% de intención de voto en la última elección.

José Jerí comunicó su decisión a través de sus redes sociales. Foto: Difusión
José Jerí comunicó su decisión a través de sus redes sociales. Foto: Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El censurado expresidente José Jerí anunció su renuncia irrevocable al partido Somos Perú, agrupación política en la que militó durante 13 años y que apenas consiguió 0,915% de intención de voto en las elecciones generales del 2026.

Únete a nuestro canal de política y economía

A través de una carta dirigida a los militantes y simpatizantes de la familia somista, Jerí señaló que se trata de una decisión "profundamente reflexionada" y una de las más difíciles de su vida. Asimismo, destacó que la organización política fue su "segundo hogar" y el espacio donde construyó amistades y compartió objetivos comunes.

TE RECOMENDAMOS

DEBATE PRESIDENCIAL 2026: RESUMEN DE KEIKO VS. SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El político agradeció a los integrantes de Somos Perú por la confianza, el respaldo y las enseñanzas recibidas durante su permanencia en la agrupación. "Me llevo los mejores recuerdos de cada campaña, de cada reunión, de cada conversación y de cada momento compartido. Las amistades construidas y los afectos sembrados permanecerán más allá de cualquier circunstancia política", expresó.

En la parte final de su mensaje, el exmandatario censurado por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos indicó que seguirá "trabajando con la misma convicción, compromiso y vocación de servicio por el Perú que todos anhelamos construir".

"Y como lo dijo Alberto Andrade en algún momento: hagamos juntos, hermanos, nuestro hermoso sueño peruano", concluye el comunicado.

PUEDES VER: Hildebrandt: "La mejor opción es votar propositivamente e impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes"

lr.pe
Comunicado de José Jerí

Comunicado de José Jerí

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Imágenes que impactan: 75 años de historia fotográfica en el MAC

Imágenes que impactan: 75 años de historia fotográfica en el MAC

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Expresidente José Jerí: “Esta no es una compra antojadiza ni un capricho político”

Expresidente José Jerí: “Esta no es una compra antojadiza ni un capricho político”

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hildebrandt: "La mejor opción es votar propositivamente e impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes"

Hildebrandt: "La mejor opción es votar propositivamente e impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes"

LEER MÁS
Juntos Por el Perú presenta nuevo plan de gobierno: conoce las nuevas propuestas del partido a días de la segunda vuelta

Juntos Por el Perú presenta nuevo plan de gobierno: conoce las nuevas propuestas del partido a días de la segunda vuelta

LEER MÁS
Cancillería cesa embajadores de Perú en España, Estados Unidos, India, Bangladesh y Francia

Cancillería cesa embajadores de Perú en España, Estados Unidos, India, Bangladesh y Francia

LEER MÁS
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos responde a Keiko Fujimori: "Una democracia sólida se construye sobre la memoria"

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos responde a Keiko Fujimori: "Una democracia sólida se construye sobre la memoria"

LEER MÁS
Rosa María sobre nuevo plan de gobierno de Sánchez: "¿Qué ha tenido de exitoso? Que toda la semana hablaremos de él"

Rosa María sobre nuevo plan de gobierno de Sánchez: "¿Qué ha tenido de exitoso? Que toda la semana hablaremos de él"

LEER MÁS
Lo que no se vio en el debate: Fujimori fue asesorada por Miguel Torres; mientras que Sánchez por Pedro Francke y Manuel Rodríguez

Lo que no se vio en el debate: Fujimori fue asesorada por Miguel Torres; mientras que Sánchez por Pedro Francke y Manuel Rodríguez

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025